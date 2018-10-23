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Команда из Тольятти завоевала «золото» первенства мира по фитнес-аэробике
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23 октября 2018, 02:17
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В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте
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23 октября 2018, 01:37
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56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу
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23 октября 2018, 01:06
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В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»
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23 октября 2018, 12:18
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Дмитрий Азаров посоветовал самарцам участвовать в конкурсе «Лидеры России»
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19 октября 2018, 06:44
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Спикером тольяттинского парламента стал Николай Остудин
В четверг, 18 октября, в Тольятти состоялось заседание городской думы. На нем парламентарии избрали нового председателя, им стал Николай Остудин. За единоросса проголосовали 27 из 35 человек, еще 8 бюллетеней признали недействительными. Первым заместителем спикера стал коммунист Юрий Сачков. Также …
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18 октября 2018, 02:55
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На пост спикера Самарской губдумы выдвинут Геннадий Котельников
Основной вопрос в повестке внеочередной конференции реготделения "Единой России" - выбор кандидата на пост председателя Самарской губернской думы. Напомним, Виктор Сазонов, возглавлявший ее последние 17 лет, ушел из жизни 20 сентября после продолжительной болезни. Участники конференции выдвинули двух претендентов на …
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16 октября 2018, 09:49
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Главы двух районов Самары уходят в отставку
Во вторник, 16 октября, главы администраций двух районов областной столицы рассказали, что хотят покинуть свои посты. Речь идет об Алле Волчковой, руководившей администрацией Октябрьского района, и об Олеге Комарове, главе Красноглинского района. Они захотели покинуть нынешние должности по собственному желанию, …
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16 октября 2018, 12:26