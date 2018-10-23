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Материалы по теме:

Команда из Тольятти завоевала «золото» первенства мира по фитнес-аэробике

Команда из Тольятти завоевала «золото» первенства мира по фитнес-аэробике

Третье место на чемпионате и первенстве мира по фитнес-аэробике в Лейдене (Нидерланды) заняла самарская команда «Голд Спейс» (аэробика - пять человек, участники - мужчины и женщины 17 и более лет). Ее тренеры - Мария Брызгалова, Виктория Михнова. Золотую медаль первенства 
23 октября 2018, 02:17
В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте

В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте

Полиция ищет мужчину, который накануне напал на известную самарскую тележурналистку Ингу Пеннер. На своей страничке в «Фейсбук» она рассказала, что утром поднималась на лифте в доме № 46А по улице Владимирской, где расположена редакция. Неизвестный мужчина, который находился с ней 
23 октября 2018, 01:37
56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу

56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу

С начала этого года судебные приставы в Самарской области вынесли 56,7 тысячи постановлений, по которым было ограничено право выезда должников за границы страны. Жители региона накопили долги по кредитам, алиментам, штрафам, не оплатили вовремя услуги ЖКХ. Между тем только 13 
23 октября 2018, 01:06
В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В понедельник, 22 октября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:20 56-летний мужчина ехал на Ford Focus по улице Енисейской в направлении Ташкентского переулка. По пути автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
23 октября 2018, 12:18
Дмитрий Азаров посоветовал самарцам участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Дмитрий Азаров посоветовал самарцам участвовать в конкурсе «Лидеры России»

В пятницу, 19 октября, глава региона Дмитрий Азаров рассказал, почему самарцам нужно участвовать в конкурсе «Лидеры России». Напомним, что регистрация стартовала 10 октября, а завершается в ближайшие дни. По количеству заявок Самарская область находится в числе лидеров в ПФО. 
19 октября 2018, 06:44
Спикером тольяттинского парламента стал Николай Остудин

Спикером тольяттинского парламента стал Николай Остудин

В четверг, 18 октября, в Тольятти состоялось заседание городской думы. На нем парламентарии избрали нового председателя, им стал Николай Остудин. За единоросса проголосовали 27 из 35 человек, еще 8 бюллетеней признали недействительными. Первым заместителем спикера стал коммунист Юрий Сачков. Также 
18 октября 2018, 02:55
На пост спикера Самарской губдумы выдвинут Геннадий Котельников

На пост спикера Самарской губдумы выдвинут Геннадий Котельников

Основной вопрос в повестке внеочередной конференции реготделения "Единой России" - выбор кандидата на пост председателя Самарской губернской думы. Напомним, Виктор Сазонов, возглавлявший ее последние 17 лет, ушел из жизни 20 сентября после продолжительной болезни. Участники конференции выдвинули двух претендентов на 
16 октября 2018, 09:49
Главы двух районов Самары уходят в отставку

Главы двух районов Самары уходят в отставку

Во вторник, 16 октября, главы администраций двух районов областной столицы рассказали, что хотят покинуть свои посты. Речь идет об Алле Волчковой, руководившей администрацией Октябрьского района, и об Олеге Комарове, главе Красноглинского района. Они захотели покинуть нынешние должности по собственному желанию, 
16 октября 2018, 12:26
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