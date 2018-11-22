|
В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»
|
22 ноября 2018, 12:26
|
В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста
В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м.
|
22 ноября 2018, 11:19
|
На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов
Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении преподавателя юридического факультета Самарского национального исследовательского университета. Эту даму подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в марте этого года женщина внесла в табель учета использования рабочего времени сотрудников …
|
22 ноября 2018, 10:52
|
На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей
|
22 ноября 2018, 10:27
|
В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции
Утренняя тишина под Самарой накануне была нарушена оглушительными взрывами, стрельбой из автоматического оружия и рокотом двигателей тяжелых машин. На Рощинском полигоне собрались военные полицейские со всей страны, чтобы провести самые масштабные учения в своей истории.
|
22 ноября 2018, 10:17
|
В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек
|
21 ноября 2018, 05:01
|
В Самаре затопило улицу Металлистов
|
21 ноября 2018, 01:56
|
В Тольятти жители нескольких кварталов остались без горячей воды
В среду, 21 ноября, жители четырех кварталов в Тольятти столкнулись с отсутствием горячей воды, температура батарей в домах также понижается. Обеспокоенные горожане пишут в соцсетях, что воспитанников некоторых детских садов отправляют по домам, а тех, кого родители не могут забрать, …
|
21 ноября 2018, 11:29
|
В Самаре устранили коммунальную аварию в поселке Рубежный
ЧП в поселке Рубежный. Там замерзла уличная колонка, обеспечивающая питьевой водой более 8 домов, в которых проживают несколько десятков человек. На место в экстренном порядке выехали сотрудники МП «Водоканал». За тем, как решали проблему, наблюдала съемочная группа ТЕРРЫ.
|
16 ноября 2018, 10:45