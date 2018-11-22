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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»

В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»

400 школьников и студентов покажут свое мастерство.
22 ноября 2018, 12:26
В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста

В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста

В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м. 
 
- В настоящий момент в работе находится 150 кв.м., из которых 
22 ноября 2018, 11:19
На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов

На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов

Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении преподавателя юридического факультета Самарского национального исследовательского университета. Эту даму подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в марте этого года женщина внесла в табель учета использования рабочего времени сотрудников 
22 ноября 2018, 10:52
На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей

На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей

Самарский РКЦ «Прогресс» со второго квартала 2019 года сделает штатными особые меры контроля при сборке ракет-носителей, введенные после аварии «Союза-ФГ». Об этом заявил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов. По его словам, «в настоящее время сборка всех пакетов идет по отдельному техническому 
22 ноября 2018, 10:27
В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции

В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции

Утренняя тишина под Самарой накануне была нарушена оглушительными взрывами, стрельбой из автоматического оружия и рокотом двигателей тяжелых машин. На Рощинском полигоне собрались военные полицейские со всей страны, чтобы провести самые масштабные учения в своей истории. 
 
Военная полиция - одна из самых 
22 ноября 2018, 10:17
В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек

В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек

В Тольятти 57 многоквартирных домов, в которых проживают 20 377 человек, среди которых 6 792 ребенка остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. О ней стало известно в 09:01 в среду. Оказалось, что на трубопроводе теплоснабжения диаметром 700 мм в 
21 ноября 2018, 05:01
В Самаре затопило улицу Металлистов

В Самаре затопило улицу Металлистов

Во вторник, 20 ноября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. Из-за износа водопровода возникла утечка из-под земли на улице Металлистов. Без холодной воды остались жители пяти домов. С 17:30 было отключено холодное водоснабжение в многоэтажках по улице Победы 138,140 
21 ноября 2018, 01:56
В Тольятти жители нескольких кварталов остались без горячей воды

В Тольятти жители нескольких кварталов остались без горячей воды

В среду, 21 ноября, жители четырех кварталов в Тольятти столкнулись с отсутствием горячей воды, температура батарей в домах также понижается. Обеспокоенные горожане пишут в соцсетях, что воспитанников некоторых детских садов отправляют по домам, а тех, кого родители не могут забрать, 
21 ноября 2018, 11:29
В Самаре устранили коммунальную аварию в поселке Рубежный

В Самаре устранили коммунальную аварию в поселке Рубежный

ЧП в поселке Рубежный. Там замерзла уличная колонка, обеспечивающая питьевой водой более 8 домов, в которых проживают несколько десятков человек. На место в экстренном порядке выехали сотрудники МП «Водоканал». За тем, как решали проблему, наблюдала съемочная группа ТЕРРЫ.
 
Рабочие муниципального предприятия 
16 ноября 2018, 10:45
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