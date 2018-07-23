1,1 млн рублей похитила у 88-летней старушки кассирша булочной в Самаре В Самаре завели уголовное дело на 38-летнюю кассиршу одной из булочных. Эту даму подозревают в краже в особо крупном размере. По информации осведомлённого источника, силовики заподозрили женщину в преступлении, когда отследили переводы на банковском счете 88-летней пенсионерки. С карточки старушки …