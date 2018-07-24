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Владимир Гутенев обсудит с руководством вуза проблему ликвидированного филиала Самарского университета на Красной Глинке
В минувшую пятницу в рамках региональной недели первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев провел прием граждан в Самаре. Речь зашла о проблемах высшего образования.
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23 июля 2018, 05:09
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Специальная лаборатория проверяет на дефекты Фрунзенский мост в Самаре
Строители Фрунзенского моста приступили к одному из последних этапов надвижки пролетного строения — основной несущей конструкции, которая соединяет опоры сооружения. Рабочие подрядной организации «Стройтрансгаз», которая возводит Фрунзенский мост через реку Самара, начали 9-й этап надвижки пролетного строения из 11-ти. Конструкцию …
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18 июля 2018, 05:19
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1,1 млн рублей похитила у 88-летней старушки кассирша булочной в Самаре
В Самаре завели уголовное дело на 38-летнюю кассиршу одной из булочных. Эту даму подозревают в краже в особо крупном размере. По информации осведомлённого источника, силовики заподозрили женщину в преступлении, когда отследили переводы на банковском счете 88-летней пенсионерки. С карточки старушки …
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17 июля 2018, 03:18
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Неизвестные детали столкновения трамвая и маршрутки в Самаре, в котором пострадали 6 человек
Стали известны подробности столкновения трамвая и машрутки около ТРК «Аврора». По данным осведомленного источника, трамвай маршрута № 1 двигался по улице Аэродромной, напротив ТРК «Аврора» задней частью колес вагона он наехал на посторонний предмет и сошел с рельсов, пишет …
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17 июля 2018, 10:34