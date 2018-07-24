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Министр здравоохранения Вероника Скворцова проверит больницы Самары

Министр здравоохранения Вероника Скворцова проверит больницы Самары

Во вторник, 24 июля, министр здравоохранения Вероника Скворцова приехала в Самару с рабочим визитом. В программе - посещение медучреждений и участие в стратегической сессии "Сбережение народа", сообщили в департаменте информационной политики.
 
"Сегодня перед РФ стоят серьёзные задачи, обусловленные демографическим прогнозом. 
24 июля 2018, 04:48
Двое полицейских пострадали в ДТП с участием машины ДПС

Двое полицейских пострадали в ДТП с участием машины ДПС

Стало известно, что во время столкновения иномарки «Субару» и машины дорожно-патрульной службы в Самаре пострадали два сотрудника полиции. Они обратились в лечебное учреждение, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что во вторник, 24 июля, ДТП случилось 
24 июля 2018, 10:39
Владимир Гутенев обсудит с руководством вуза проблему ликвидированного филиала Самарского университета на Красной Глинке

Владимир Гутенев обсудит с руководством вуза проблему ликвидированного филиала Самарского университета на Красной Глинке

В минувшую пятницу в рамках региональной недели первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев провел прием граждан в Самаре. Речь зашла о проблемах высшего образования.
 
Анатолий Триянов проработал почти 
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Специальная лаборатория проверяет на дефекты Фрунзенский мост в Самаре

Специальная лаборатория проверяет на дефекты Фрунзенский мост в Самаре

Строители Фрунзенского моста приступили к одному из последних этапов надвижки пролетного строения — основной несущей конструкции, которая соединяет опоры сооружения.  Рабочие подрядной организации «Стройтрансгаз», которая возводит Фрунзенский мост через реку Самара, начали 9-й этап надвижки пролетного строения из 11-ти. Конструкцию 
18 июля 2018, 05:19
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