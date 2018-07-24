Двое полицейских пострадали в ДТП с участием машины ДПС



Напомним, что во вторник, 24 июля, ДТП случилось … Стало известно, что во время столкновения иномарки «Субару» и машины дорожно-патрульной службы в Самаре пострадали два сотрудника полиции. Они обратились в лечебное учреждение, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.Напомним, что во вторник, 24 июля, ДТП случилось