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В каких районах Самары самые большие очереди в детские сады
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27 июля 2018, 12:01
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Видео: в Новокуйбышевске троллейбус протаранил иномарку
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25 июля 2018, 03:47
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В Самарский областной суд передали дело о расстреле бизнесмена на улице Калинина
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25 июля 2018, 10:54
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В блогах: ужас как работает головной аппарат Сбербанка по Самарской области!
Жители Самары продолжают возмущаться из-за плохой работы Сбербанка. На блогосервисе федерального спецпортала «Банки.ру» появилась жалоба на действия сотрудников головного аппарата Сбербанка по Самарской области.
"В договоре ипотечного кредитования есть пункт о досрочном погашении кредита, - пишет самарчанка Татьяна …
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24 июля 2018, 06:47