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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Напомним, что 9 мая прошлого года 

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В блогах: ужас как работает головной аппарат Сбербанка по Самарской области!

Жители Самары продолжают возмущаться из-за плохой работы Сбербанка. На блогосервисе федерального спецпортала «Банки.ру» появилась жалоба на действия сотрудников головного аппарата Сбербанка по Самарской области.

"В договоре ипотечного кредитования есть пункт о досрочном погашении кредита, - пишет самарчанка Татьяна 
24 июля 2018, 06:47
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