На переправе Самара – Рождествено появится два новых судна на воздушной подушке К декабрю в Самару должны доставить два новых судна на воздушной подушке. Новый транспорт изготовит компания «Ховеркрофт». На ледовой переправе Самара – Рождествено появится два новых судна-амфибии «Нептун-23». За одну поездку они могут перевезти вдвое больше пассажиров, чем «Хивусы», которые …