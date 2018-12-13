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В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения
Блогер Алексей Жирухин пишет об истории самарского лыжного марафонского движения. «Раньше марафоны на 50 километров у мужчин и 30 у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто чемпионатов области по лыжным гонкам, - пишет автор. …
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13 декабря 2018, 04:42
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В блогах: хозяин "Элвеса" заподозрил УФАС в воровстве
Блогер Илья Круговой поведал про необычный скандал между самарской фирмой по продаже бытовой техники и областным управлением ФАС. "Хозяин фирмы решил оригинально отблагодарить главу ведомства, - пишет блогер. - Послал он в УФАС подарочный сертификат на 10 тысяч рублей. …
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13 декабря 2018, 04:34
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В Самаре жители 141 дома в историческом центре остались без холодной воды
В четверг, 13 декабря, стартовали плановые работы по переврезке водовода диаметром 600 миллиметров по улице Молодогвардейской, 3, временно отключена подача холодной воды в 141 жилой дом. Как сообщает в Твиттере министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, ремонтные работы ведут …
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13 декабря 2018, 03:04
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Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин
В четверг, 13 декабря, были подведены итоги конкурса на должность главы Жигулевска. Ее занял и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин.
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13 декабря 2018, 02:46
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Сообщение с правым берегом Волги восстановлено
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8 декабря 2016, 10:52
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На переправе Самара – Рождествено появится два новых судна на воздушной подушке
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19 сентября 2016, 09:53
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Грузовая переправа в Рождествено из-за паводка временно приостановлена
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22 апреля 2016, 04:37
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Изменился график работы речной переправы «Самара – Рождествено»
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4 марта 2016, 09:39