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Материалы по теме:

В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения

В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения

Блогер Алексей Жирухин пишет об истории самарского лыжного марафонского движения. «Раньше марафоны на 50 километров у мужчин и 30 у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто чемпионатов области по лыжным гонкам, - пишет автор. 
13 декабря 2018, 04:42
В блогах: хозяин

В блогах: хозяин "Элвеса" заподозрил УФАС в воровстве

Блогер Илья Круговой поведал про необычный скандал между самарской фирмой по продаже бытовой техники и областным управлением ФАС. "Хозяин фирмы решил оригинально отблагодарить главу ведомства, - пишет блогер. - Послал он в УФАС подарочный сертификат на 10 тысяч рублей. 
13 декабря 2018, 04:34
В Самаре жители 141 дома в историческом центре остались без холодной воды

В Самаре жители 141 дома в историческом центре остались без холодной воды

В четверг, 13 декабря, стартовали плановые работы по переврезке водовода диаметром 600 миллиметров по улице Молодогвардейской, 3,  временно отключена подача холодной воды в 141 жилой дом. Как сообщает в Твиттере министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, ремонтные работы ведут 
13 декабря 2018, 03:04
Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин

Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин

В четверг, 13 декабря, были подведены итоги конкурса на должность главы Жигулевска. Ее занял и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин. 
 
- Результаты конкурса на замещение должности главы Жигулевска подвели на заседании городской Думы. Конкурсная комиссия предложила три кандидатуры 
13 декабря 2018, 02:46
Сообщение с правым берегом Волги восстановлено

Сообщение с правым берегом Волги восстановлено

Сообщение с  правым берегом Волги, прерванное 5 декабря из-за сложной ледовой обстановки, восстановлено. С сегодняшнего дня туда начали ходить три судна на воздушных подушках. Это два "Нептуна", вместимость каждого - 21 человек, и один "Сивус" - на 9 пассажиров.  Стоимость 

8 декабря 2016, 10:52
На переправе Самара – Рождествено появится два новых судна на воздушной подушке

На переправе Самара – Рождествено появится два новых судна на воздушной подушке

К декабрю в Самару должны доставить два новых судна на воздушной подушке. Новый транспорт изготовит компания «Ховеркрофт». На ледовой переправе Самара – Рождествено появится два новых судна-амфибии «Нептун-23». За одну поездку они могут перевезти вдвое больше пассажиров, чем «Хивусы», которые 
19 сентября 2016, 09:53
Грузовая переправа в Рождествено из-за паводка временно приостановлена

Грузовая переправа в Рождествено из-за паводка временно приостановлена

Вода, накрывшая пляжную зону областного центра, оказала свое влияние и на движение речного транспорта. По причине паводка на некоторое время приостановлено движение парома. Как только уровень спадет, переправа возобновится.
В данный момент работают только пассажирские рейсы. Для захода людей на 

22 апреля 2016, 04:37
Изменился график работы речной переправы «Самара – Рождествено»

Изменился график работы речной переправы «Самара – Рождествено»

С пятницы, 4 марта, изменился график движения пассажирских судов на воздушной подушке по маршруту «Самара – Рождествено».

В связи с тяжелой ледовой обстановкой на Волге самые ранние и поздние рейсы отменены. Суда-амфибии будут осуществлять речные перевозки пассажиров только в 
4 марта 2016, 09:39
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