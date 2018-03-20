12
02
17
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке

Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке

В Самаре в среду, 22 марта, отметят праздник «Жаворонки». Это старинный славянский праздник, который решил поддержать Самарский зоопарк. В старину считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки – первые вестники весны.

«Чтобы приблизить приход весны, хозяйки в 
20 марта 2018, 11:59
Названы дни начала настоящей весны в Самаре

Названы дни начала настоящей весны в Самаре

К концу недели на территории Самарской области потеплеет. Установление плюсовых температур произойдет только с 27 марта по 4 апреля, прогнозируют синоптики.

«Уже в пятницу пойдет небольшой умеренный снег, температура в ночные часы будет в пределах -5, -10, а днем 
14 марта 2018, 02:27
Похолоданием до минус 32 градусов начнется весна в Самарской области

Похолоданием до минус 32 градусов начнется весна в Самарской области

Весна в Самарской области начнется похолоданием – в ночные часы синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 32 градусов по Цельсию. Такой прогноз Приволжское УГМС дает как минимум до 3 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», в связи с этим 
1 марта 2018, 09:50
Появилось фото нового самарского фонтана высотой 6 метров

Появилось фото нового самарского фонтана высотой 6 метров

В Интернете появилось фото нового самарского фонтана-дерева, который планируют установить неподалеку от самарской набережной. Он изготовлен из бронзы и медных труб. Высота фонтана – шесть метров. Его запланировано разместить в сквере на пересечении улиц Галактионовской и Полевой. Начать работы должны 
16 марта 2017, 04:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх