Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке В Самаре в среду, 22 марта, отметят праздник «Жаворонки». Это старинный славянский праздник, который решил поддержать Самарский зоопарк. В старину считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки – первые вестники весны.



«Чтобы приблизить приход весны, хозяйки в …