Время, когда Солнце пересекает экватор из южного полушария в северное. В этот момент день равен ночи. Сразу после световой день начинает увеличиваться. На Руси весеннее равноденствие считалось большим праздником. Наши предки верили, что в этот день грань между миром людей и высших сил истончается, а значит просьбы и молитвы максимально эффективны. Согласно народным приметам, если на улице мороз, то до конца весны будет еще 40 холодных дней, а если наоборот - то весна будет теплой.
В Самарской области сейчас погода неустойчивая. Ночами по-прежнему мороз, местами столбик термометра опускается до 20 градусов. Синоптики ожидают, что потеплеет только в четверг, днем может быть около нуля.
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