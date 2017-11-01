Число бесплатных поездок по соцкартам в Самаре увеличат с ноября Важное изменение внесено в постановление областного правительства. Оно касается количества бесплатных поездок в общественном муниципальным транспорте по социальной карте. Их число начиная с ноября увеличено до 90. Ранее лимит по социальным картам составлял 60 поездок. При этом глава региона Дмитрий …