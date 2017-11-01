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Поставщиков АвтоВАЗа поддержат

Поставщиков АвтоВАЗа поддержат

Врио губернатора Дмитрий Азаров посетил конференцию поставщиков комплектующих для автомобилей тольяттинского автоконцерна. В ней также приняли участие заместитель полпреда в ПФО Олег Машковцев и президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. На мероприятии обсудили увеличение доли отечественных запчастей в автомобилях, а также необходимую 

1 ноября 2017, 12:41
Число бесплатных поездок по соцкартам в Самаре увеличат с ноября

Число бесплатных поездок по соцкартам в Самаре увеличат с ноября

Важное изменение внесено в постановление областного правительства. Оно касается количества бесплатных поездок в общественном муниципальным транспорте по социальной карте. Их число начиная с ноября увеличено до 90. Ранее лимит по социальным картам составлял 60 поездок. При этом глава региона Дмитрий 

31 октября 2017, 10:11
Соцвыплаты работающим ветеранам с пенсией меньше 13500 начнутся в ноябре

Соцвыплаты работающим ветеранам с пенсией меньше 13500 начнутся в ноябре

Работающим ветеранам, получающим пенсию меньше 13 с половиной тысяч рублей, теперь вновь будут положены социальные выплаты – они начнутся с ноября. Соответствующий документ принят на заседании правительства региона, которое прошло под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова. Размер пособия составит от 

31 октября 2017, 10:01
У Дмитрия Азарова появился новый советник

У Дмитрия Азарова появился новый советник

В областном правительстве новые кадровые перестановки. Советником главы региона назначен Михаил Головушкин, который до этого руководил Главным управлением организации торгов. Его место заняла Наталья Катина, ранее она успела поработать и в мэрии Самары, и в белом доме. Об этих назначениях 

30 октября 2017, 04:43
В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи

В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи

Вчера, 21 мая, около 3 -х часов часу ночи на станции Чапаевск Куйбышевской железной дороги 20-летняя студентка музыкального училища пыталась залезть на вагон-цистерну.
 
Девушка полезла на нее, чтобы сделать селфи, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура. На станции она была вместе 

22 мая 2017, 08:38
Куйбышевскую железную дорогу возглавил Рашид Сайбаталов

Куйбышевскую железную дорогу возглавил Рашид Сайбаталов

Сегодня он был представлен коллективу Куйбышевской железной дороги и губернатору Самарской области Николаю Меркушкину.
Рашид Сайбаталов пришел на пост начальника КбшЖД с должности первого заместителя начальника филиала ОАО РЖД Центральная дирекция управления движением. Его место займет прежний руководитель Куйбышевской дороги 

20 декабря 2016, 06:02
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