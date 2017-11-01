Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым. Они обсудили реализацию совместных проектов на территории Самарской области, инвестиционную программу РЖД и обеспечение перевозок болельщиков во время чемпионата мира по футболу.
Рашид Сайбаталов отметил, что Куйбышевская железная дорога предоставляет дополнительные возможности для обеспечения возрастающей потребности региона в железнодорожных перевозках. Помимо этого предприятия ОАО «РЖД» в границах Куйбышевской железной дороги развивают экономический потенциал области. В этом году инвестиции в Самарский регион составят свыше 9,6 миллиарда рублей. Объем налоговых платежей, перечисленных ОАО «РЖД» в региональный, местный бюджет и внебюджетные фонды, за 9 месяцев возрос на +10% - это 6,7 млрд руб., а объем закупаемой в регионе продукции для нужд ОАО «РЖД» увеличился на +13% - свыше 5,5 млрд руб.
«Вы обеспечиваете экономические связи нашей губернии с другими регионами страны. Исходя из объема инвестиций, ваших усилий по развитию материально-технической базы, закупок товаров и услуг у предприятий области, Куйбышевская железная дорога является локомотивом развития экономики Самарской области», - подчеркнул на встрече Дмитрий Азаров и добавил, что правительство региона готово расширять сотрудничество с РЖД.
Также Дмитрий Азаров поблагодарил Рашида Сайбаталова за организацию безопасного проезда через транспортно-пересадочный узел на станции «Ягодная» в Красноглинском районе Самары. Напомним, технологический переезд на перегоне Водинская - Козелковская, который находится на пересечении с улицей Мира в микрорайоне Крутые Ключи, был закрыт 13 октября по предписанию госавтоинспекции. Кубышевская дорога оперативно решила все вопросы, связанные с обеспечением безопасности.
«Этот вопрос требует урегулирования на системной основе», - добавил глава региона. Предполагается, что здесь в ближайшие два года будет построена двухуровневая развязка.
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