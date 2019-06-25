В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу … В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, которых подозревают во взяточничестве и двух местных жителей — им инкриминируют посредничество во взяточничестве. По версии следствия, 10 июня, правоохранители получили 310 и 40 тысяч рублей через посредников.