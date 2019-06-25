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Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве 27-летнего дзюдоиста из Тольятти
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25 июня 2019, 12:31
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В Жигулевске утонул 10-летний мальчик
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25 июня 2019, 11:25
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Для Самары разрабатывают дизайн-код
Для Самары разрабатывается специальный дизайн-код. Об этом стало известно в понедельник, 24 июня, во время еженедельного рабочего совещания в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. В нем будут даваться рекомендации по наружной рекламе, содержанию фасадов зданий, оформлению облика улиц …
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25 июня 2019, 10:57
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В Самарской области изъяли 10 кг героина, который прятали в музыкальных колонках
В Самарской области сотрудники Управления ФСБ по региону пресекли канал поставок наркотиков с территории Башкортостана. Как отметили в ведомстве, незаконный «бизнес» создала этническая организованная преступная группировка. 19 июня задержали ее лидера - 42-летнего гражданина России. Кроме того, правоохранители поймали двух …
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25 июня 2019, 10:35
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В Тольятти из травмата застрелили мастера спорта по дзюдо
В понедельник, 24 июня, в Тольятти скончался мастер по дзюдо Евгений Кушнир. «Сегодня трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений, выражаем соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении группы «Федерация дзюдо г. Тольятти».
По предварительным …
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25 июня 2019, 08:20
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В Самаре старший инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебном подлоге
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило несколько уголовных дел в отношении старшего государственного инспектора группы патрульной службы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» и фельдшера медицинского пункта на станции Самара. Их подозревают в служебных подлогах.
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21 июня 2019, 02:10
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В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу
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20 июня 2019, 08:23
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В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану
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18 июня 2019, 08:42
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300 дзюдоистов поборолись за Кубок митрополита Самарского и Тольяттинского
В Самаре прошли всероссийские соревнования по дзюдо на кубок митрополита Самарского и Тольяттинского. Турнир проводится при поддержке правительства области, федерации дзюдо и РПЦ, и посвящен 25-летию общественной организации «Всемирный русский народный собор».
Сплотить общество вокруг традиционных русских ценностей, патриотизма и привлечь …
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20 февраля 2018, 03:02
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Лучших дзюдоистов Самарской области отправят в Мордовию
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19 января 2018, 04:59
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