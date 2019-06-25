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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга

Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга

Следователи поделились предварительной версией убийства тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира. Напомним, 27-летний спортсмен погиб накануне в Автограде. Первоначально проходила информация, что он был убит выстрелом из травмата, но она не подтвердилась.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, примерно в 
25 июня 2019, 11:57
В Жигулевске утонул 10-летний мальчик

В Жигулевске утонул 10-летний мальчик

В понедельник, 24 июня, в Жигулевске произошла трагедия на воде. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что спасатели извлекли из Волги тело 10-летнего ребенка. Погибший находился в 150 метрах от муниципального пляжа. На месте 
25 июня 2019, 11:25
Для Самары разрабатывают дизайн-код

Для Самары разрабатывают дизайн-код

Для Самары разрабатывается специальный дизайн-код. Об этом стало известно в понедельник, 24 июня, во время еженедельного рабочего совещания в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. В нем будут даваться рекомендации по наружной рекламе, содержанию фасадов зданий, оформлению облика улиц 
25 июня 2019, 10:57
В Самарской области изъяли 10 кг героина, который прятали в музыкальных колонках

В Самарской области изъяли 10 кг героина, который прятали в музыкальных колонках

В Самарской области сотрудники Управления ФСБ по региону пресекли канал поставок наркотиков с территории Башкортостана. Как отметили в ведомстве, незаконный «бизнес» создала этническая организованная преступная группировка. 19 июня задержали ее лидера - 42-летнего гражданина России. Кроме того, правоохранители поймали двух 
25 июня 2019, 10:35
В Тольятти из травмата застрелили мастера спорта по дзюдо

В Тольятти из травмата застрелили мастера спорта по дзюдо

В понедельник, 24 июня, в Тольятти скончался мастер по дзюдо Евгений Кушнир. «Сегодня трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений, выражаем соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении группы «Федерация дзюдо г. Тольятти».

По предварительным 
25 июня 2019, 08:20
В Самаре подвели итоги Российско-Китайских летних молодежных игр

В Самаре подвели итоги Российско-Китайских летних молодежных игр

Сегодня состоялись завершающие матчи Восьмых Российско-Китайских летних молодежных игр. Эти соревнования, по оценкам экспертов, стали крупнейшими для 63-го региона с момента окончания чемпионата мира по футболу 2018 года. Спортивный турнир мирового уровня начался в Самаре в прошедший вторник. За это 
21 июня 2019, 08:30
В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу

В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, которых подозревают во взяточничестве и двух местных жителей — им инкриминируют посредничество во взяточничестве. По версии следствия, 10 июня, правоохранители получили 310 и 40 тысяч рублей через посредников. 
20 июня 2019, 08:23
Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных 
19 июня 2019, 08:45
В женской велогонке победили спортсменки из Китая

В женской велогонке победили спортсменки из Китая

Женская командная велогонка у "Самара Арены" завершилась триумфом китайских гонщиц. Весь пьедестал заняли спортсменки из Поднебесной. Напомним, соревнования проводятся в рамках VIII Молодежных Российско-китайских летних игр. Эксперты называют эти соревнования крупнейшими для 63-го региона с момента окончания чемпионата мира 
19 июня 2019, 11:24
В Самаре открылись VIII Молодежные Российско-китайские летние игры

В Самаре открылись VIII Молодежные Российско-китайские летние игры

Событие мирового масштаба. В Самаре стартовал крупнейший международный спортивный форум - Восьмые Российско-китайские летние молодежные игры. Эксперты называют эти соревнования крупнейшими для 63-го региона с момента окончания чемпионата мира по футболу 2018 года. Спортивные баталии будут идти вплоть до 22 
17 июня 2019, 11:15
В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану

В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России. Этого человека подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков. По версии следствия, 6 июня во время оперативных мероприятий, которые проводили 
18 июня 2019, 08:42
В Сызрани два бомжа зарезали собутыльника и сдались полиции

В Сызрани два бомжа зарезали собутыльника и сдались полиции

В Сызрани в ночь на 10 июня в пустующей квартире одного из домов на улице Московской произошло убийство. Здесь самовольно проживал гражданин, к которому за несколько дней до трагической развязки приехали «погостить» его бездомные друзья.
 
В ночь убийства бомжи 
15 июня 2019, 12:45
В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр

В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр

В пятницу, 14 июня, в Самаре началась пресс-конференция заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова по проведению VIII Российско-китайских молодежных игр. Накануне женская сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 17 лет, прибыла в Самару из Москвы. Кроме 
14 июня 2019, 02:28
Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

В Самаре вынесли приговор мужчине, который убил собственную жену. Преступление произошло в ноябре прошлого года. По версии следствия, мужчина в пьяном виде нанес супруге не менее 44 ударов по голове, шее, туловищу и конечностям. От страшных травм женщина скончалась. Как 
4 июня 2019, 10:36
300 дзюдоистов поборолись за Кубок митрополита Самарского и Тольяттинского

300 дзюдоистов поборолись за Кубок митрополита Самарского и Тольяттинского

В Самаре прошли всероссийские соревнования по дзюдо на кубок митрополита Самарского и Тольяттинского. Турнир проводится при поддержке правительства области, федерации дзюдо и РПЦ, и посвящен 25-летию общественной организации «Всемирный русский народный собор».

Сплотить общество вокруг традиционных русских ценностей, патриотизма и привлечь 

20 февраля 2018, 03:02
Лучших дзюдоистов Самарской области отправят в Мордовию

Лучших дзюдоистов Самарской области отправят в Мордовию

В Самаре в пятницу, 19 января, в спортивном комплексе «МТЛ-Арена» стартовало сразу три первенства Самарской области по дзюдо. 19 января проходит турнир среди юношей и девушек до 13 лет. Помериться силами в столицу губернии приехало более 200 спортсменов. Отметим, что, 

19 января 2018, 04:59
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