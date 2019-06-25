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Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга
Следователи поделились предварительной версией убийства тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира. Напомним, 27-летний спортсмен погиб накануне в Автограде. Первоначально проходила информация, что он был убит выстрелом из травмата, но она не подтвердилась.
Как сообщили в региональном Следственном комитете, примерно в …
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25 июня 2019, 11:57
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В Жигулевске утонул 10-летний мальчик
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25 июня 2019, 11:25
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Для Самары разрабатывают дизайн-код
Для Самары разрабатывается специальный дизайн-код. Об этом стало известно в понедельник, 24 июня, во время еженедельного рабочего совещания в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. В нем будут даваться рекомендации по наружной рекламе, содержанию фасадов зданий, оформлению облика улиц …
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25 июня 2019, 10:57
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В Самарской области изъяли 10 кг героина, который прятали в музыкальных колонках
В Самарской области сотрудники Управления ФСБ по региону пресекли канал поставок наркотиков с территории Башкортостана. Как отметили в ведомстве, незаконный «бизнес» создала этническая организованная преступная группировка. 19 июня задержали ее лидера - 42-летнего гражданина России. Кроме того, правоохранители поймали двух …
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25 июня 2019, 10:35
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В Тольятти из травмата застрелили мастера спорта по дзюдо
В понедельник, 24 июня, в Тольятти скончался мастер по дзюдо Евгений Кушнир. «Сегодня трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений, выражаем соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении группы «Федерация дзюдо г. Тольятти».
По предварительным …
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25 июня 2019, 08:20
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В Самаре подвели итоги Российско-Китайских летних молодежных игр
Сегодня состоялись завершающие матчи Восьмых Российско-Китайских летних молодежных игр. Эти соревнования, по оценкам экспертов, стали крупнейшими для 63-го региона с момента окончания чемпионата мира по футболу 2018 года. Спортивный турнир мирового уровня начался в Самаре в прошедший вторник. За это …
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21 июня 2019, 08:30
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В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу
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20 июня 2019, 08:23
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Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет
В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных …
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19 июня 2019, 08:45
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В женской велогонке победили спортсменки из Китая
Женская командная велогонка у "Самара Арены" завершилась триумфом китайских гонщиц. Весь пьедестал заняли спортсменки из Поднебесной. Напомним, соревнования проводятся в рамках VIII Молодежных Российско-китайских летних игр. Эксперты называют эти соревнования крупнейшими для 63-го региона с момента окончания чемпионата мира …
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19 июня 2019, 11:24
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В Самаре открылись VIII Молодежные Российско-китайские летние игры
Событие мирового масштаба. В Самаре стартовал крупнейший международный спортивный форум - Восьмые Российско-китайские летние молодежные игры. Эксперты называют эти соревнования крупнейшими для 63-го региона с момента окончания чемпионата мира по футболу 2018 года. Спортивные баталии будут идти вплоть до 22 …
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17 июня 2019, 11:15
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В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану
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18 июня 2019, 08:42
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В Сызрани два бомжа зарезали собутыльника и сдались полиции
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15 июня 2019, 12:45
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В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр
В пятницу, 14 июня, в Самаре началась пресс-конференция заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова по проведению VIII Российско-китайских молодежных игр. Накануне женская сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 17 лет, прибыла в Самару из Москвы. Кроме …
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14 июня 2019, 02:28
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Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет
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4 июня 2019, 10:36
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300 дзюдоистов поборолись за Кубок митрополита Самарского и Тольяттинского
В Самаре прошли всероссийские соревнования по дзюдо на кубок митрополита Самарского и Тольяттинского. Турнир проводится при поддержке правительства области, федерации дзюдо и РПЦ, и посвящен 25-летию общественной организации «Всемирный русский народный собор».
Сплотить общество вокруг традиционных русских ценностей, патриотизма и привлечь …
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20 февраля 2018, 03:02
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Лучших дзюдоистов Самарской области отправят в Мордовию
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19 января 2018, 04:59
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