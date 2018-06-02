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Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти
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1 июня 2018, 02:01
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Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти
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1 июня 2018, 01:28
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В блогах: «Ну почему в Сбербанке работают такие некомпетентные сотрудники?»
Мария Жевлакова пожаловалась в «Фейсбуке» на низкую профессиональную подготовку специалистов в Сбербанке. «Ну почему даже во время звонка в этот банк мне попадаются некомпетентные сотрудники?» - негодует девушка. «Им приходится вечно объяснять, «что и как», «как именно», «как делается» …
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31 мая 2018, 09:02
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Шокирующие фото в блогах: «Как перевозят мясо между Тольятти и Самарой»
В паблике "Подслушано | Самара" в соцсети "ВКонтакте" выложили шокирующие фото того, как перевозят мясо между Тольятти и Самарой. В кузов грузовика просто набросали нарубленные куски. И все - вперед! Поехали! Всем приятного аппетита! В комментариях начали предлагать различные …
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31 мая 2018, 09:29
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В блогах: «Сбербанк продолжает зажигать»
Самарец Александр Кочетов продолжает в "Фейсбуке" ругать Сбербанк. Раньше автор жаловался на невозможность внести оплату за детский сад через онлайн-кабинет банка из-за того, что там "перекособочились" все базы. Теперь Александр пишет про неразумное спамерство от Сбера: "Мне постоянно приходят …
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31 мая 2018, 09:26
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В блогах: «Вместе» весело шагать»
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30 мая 2018, 05:14
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33 пожарных тушили балконы на двух этажах общежития в Самаре
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28 мая 2018, 09:24