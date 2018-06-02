В блогах: «Ну почему в Сбербанке работают такие некомпетентные сотрудники?» пожаловалась в «Фейсбуке» на низкую профессиональную подготовку специалистов в Сбербанке. «Ну почему даже во время звонка в этот банк мне попадаются некомпетентные сотрудники?» - негодует девушка. «Им приходится вечно объяснять, «что и как», «как именно», «как делается» … Мария Жевлаковав «Фейсбуке» на низкую профессиональную подготовку специалистов в Сбербанке. «Ну почему даже во время звонка в этот банк мне попадаются некомпетентные сотрудники?» - негодует девушка. «Им приходится вечно объяснять, «что и как», «как именно», «как делается»