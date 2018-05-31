В блогах: «Вконец обнаглевшие телефонные спамеры из Сбербанка» поведали про «вконец обнаглевших телефонных спамеров из Сбера». "Сегодня рано утром меня и мою жену разбудил очередной звонок из Сбербанка, - пишет самарец Александр Е. … Самарцев продолжает волновать «из рук вон плохо» налаженная работа Сбербанка. На этот раз горожанепро «вконец обнаглевших телефонных спамеров из Сбера». "Сегодня рано утром меня и мою жену разбудил очередной звонок из Сбербанка, - пишет самарец Александр Е.