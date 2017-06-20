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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
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Материалы по теме:

На Тольятти налетел смерч, рухнула крыша здания, есть фото

На Тольятти налетел смерч, рухнула крыша здания, есть фото

Во вторник, 20 июня, на Тольятти налетел смерч, произошло обрушение крыши офисного центра на улице Дзержинского, сообщают очевидцы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По предварительной информации, люди не пострадали. Разбиты десятки машин.
20 июня 2017, 02:12
Самара оказалась в двадцатке самых опасных городов России

Самара оказалась в двадцатке самых опасных городов России

Составлен рейтинг безопасности крупнейших российских городов. Были опрошены жители ста мегаполисов. Им предложили оценить справедливость утверждения: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток». Горожане выражали свое согласие баллами – от одного (полное несогласие) 
20 июня 2017, 10:00
Центр Самары пока остается без пляжей

Центр Самары пока остается без пляжей

В самарском региональном управлении Роспотребнадзора назвали пляжи, которые получили заключение о соответствии санитарным правилам. Это пляж Красноглинского района, а также при санатории «Можайский», в районе Барбошиной поляны и на спуске Советской Армии. Также проверку прошел пляж, который традиционно открывают в 
19 июня 2017, 09:57
В Тольятти эвакуатор сбил девушку

В Тольятти эвакуатор сбил девушку

ЧП произошло во дворе дома по Фрунзе, 45. Как пишут в паблике «Происшествия Тольятти» соцсети ВК, там всегда была парковка, однако кто-то установил перекрывающие дорогу столбики. Рядом с этим местом и произошла авария.

«После 19 часов установили знаки. 
18 июня 2017, 04:43
В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан

В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан

Жители Автограда, проживающие по улице Свердлова в районе 1-го квартала, опасаются за себя и безопасность своих детей. Всему виной стала стая бездомных собак, которые обосновались в районе пару недель назад.

По словам горожан, эти собаки очень агрессивные, постоянно грызутся 
18 июня 2017, 03:40
В Самаре машинам с пассажирами в салоне запретили заезжать на паром

В Самаре машинам с пассажирами в салоне запретили заезжать на паром

"Самарское речное пассажирское предприятие" ввело новые правила посадки и высадки пассажиров на паром «Окский-35», который следует до Рождествено. Они начали действовать с 15 июня. Теперь перед въездом на паром водитель машины должен высадить пассажиров. После этого могут заезжать мотоциклисты и 

16 июня 2017, 01:14
Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке

Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке

Самарец Евгений Нектаркин поведал на "Ютьюбе", что сегодня в Загородный парк "привезли грунт на спуск и начали его ровнять". Предположительно, власти отреагировали на критику в соцсетях и начали сносить сомнительную горнолыжную трассу, которую соорудили строители, сбросившие десятки тонн грунта 
7 июня 2017, 09:00
В Самарской области этим летом будет открыт 21 официальный пляж

В Самарской области этим летом будет открыт 21 официальный пляж

Они расположены на территории Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Новокуйбышевска и Отрадного. За качеством воды в водоемах будут следить специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Мониторинг будет проводиться на 21 точке, оценивая санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
По данным ГИМС, в прошлом 

7 июня 2017, 05:04
Когда в дома самарцев дадут холодную воду?

Когда в дома самарцев дадут холодную воду?

В поселках  Мехзавод, Крутые Ключи и «Новая Самара»  в очередной раз нет холодной воды. Коммунальщики отключили ее после того, как обнаружили течь на водоводе диаметром 700 мм. Они предполагают, что трубу, глубина пролегания которой составляет 7 метров,  снова повредили дорожные 

26 мая 2017, 10:24
Минстрой собрался отказаться от планового отключения горячей воды

Минстрой собрался отказаться от планового отключения горячей воды

В 2018 году в двух российских городах не станут, вопреки существующей практике, отключать горячую воду для традиционных профилактических работ. Как отметили в Минстрое, это будет технологический эксперимент.
Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в беседе с представителями Ассоциации европейского бизнеса 

26 мая 2017, 09:09
Засуха в Самаре: Авария оставила без воды более 70 тыс. человек

Засуха в Самаре: Авария оставила без воды более 70 тыс. человек

В областной столице накануне произошла крупная авария на водопроводе. В результате без холодной воды остались свыше 70 000 человек, отметили в пресс-службе ГУ МЧС.
Как сообщается, при выполнении земляных работ был поврежден водовод диаметром 700 мм. В итоге в Красноглинском 

26 мая 2017, 08:49
Закрыть и опечатать: СКС предложила опломбировать трубы, чтобы не платить за воду

Закрыть и опечатать: СКС предложила опломбировать трубы, чтобы не платить за воду

Компания "Самарские коммунальные системы" предложила собственникам пустующих квартир отключить и опломбировать в них систему водоснабжения. Чтобы не платить за подачу ресурса. В связи с изменениями федерального законодательства, если жилплощадь не оборудована прибором учёта и в ней никто не прописан, объём 

16 мая 2017, 11:36
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