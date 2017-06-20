|
На Тольятти налетел смерч, рухнула крыша здания, есть фото
Во вторник, 20 июня, на Тольятти налетел смерч, произошло обрушение крыши офисного центра на улице Дзержинского, сообщают очевидцы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По предварительной информации, люди не пострадали. Разбиты десятки машин.
|
20 июня 2017, 02:12
|
Самара оказалась в двадцатке самых опасных городов России
|
20 июня 2017, 10:00
|
Центр Самары пока остается без пляжей
В самарском региональном управлении Роспотребнадзора назвали пляжи, которые получили заключение о соответствии санитарным правилам. Это пляж Красноглинского района, а также при санатории «Можайский», в районе Барбошиной поляны и на спуске Советской Армии. Также проверку прошел пляж, который традиционно открывают в …
|
19 июня 2017, 09:57
|
В Тольятти эвакуатор сбил девушку
ЧП произошло во дворе дома по Фрунзе, 45. Как пишут в паблике «Происшествия Тольятти» соцсети ВК, там всегда была парковка, однако кто-то установил перекрывающие дорогу столбики. Рядом с этим местом и произошла авария.
«После 19 часов установили знаки. …
|
18 июня 2017, 04:43
|
В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан
|
18 июня 2017, 03:40
|
В Самаре машинам с пассажирами в салоне запретили заезжать на паром
|
16 июня 2017, 01:14
|
Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке
Самарец Евгений Нектаркин поведал на "Ютьюбе", что сегодня в Загородный парк "привезли грунт на спуск и начали его ровнять". Предположительно, власти отреагировали на критику в соцсетях и начали сносить сомнительную горнолыжную трассу, которую соорудили строители, сбросившие десятки тонн грунта …
|
7 июня 2017, 09:00
|
В Самарской области этим летом будет открыт 21 официальный пляж
Они расположены на территории Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Новокуйбышевска и Отрадного. За качеством воды в водоемах будут следить специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Мониторинг будет проводиться на 21 точке, оценивая санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
|
7 июня 2017, 05:04
|
Когда в дома самарцев дадут холодную воду?
|
26 мая 2017, 10:24
|
Минстрой собрался отказаться от планового отключения горячей воды
В 2018 году в двух российских городах не станут, вопреки существующей практике, отключать горячую воду для традиционных профилактических работ. Как отметили в Минстрое, это будет технологический эксперимент.
|
26 мая 2017, 09:09
|
Засуха в Самаре: Авария оставила без воды более 70 тыс. человек
|
26 мая 2017, 08:49
|
Закрыть и опечатать: СКС предложила опломбировать трубы, чтобы не платить за воду
Компания "Самарские коммунальные системы" предложила собственникам пустующих квартир отключить и опломбировать в них систему водоснабжения. Чтобы не платить за подачу ресурса. В связи с изменениями федерального законодательства, если жилплощадь не оборудована прибором учёта и в ней никто не прописан, объём …
|
16 мая 2017, 11:36