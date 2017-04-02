2 апреля свой день рождения отмечает почетный гражданин Самары и один из самых успешных российских топ-менеджеров Владимир Аветисян. Сегодня заместителю председателя правления управляющей компании «Роснано» и председателю правления управляющей компании холдинга «Волгопромгаз» Владимиру Аветисяну исполняется 59 лет.
В Самарской области и далеко за ее пределами Владимир Аветисян известен своими благотворительными проектами. При его участии строятся храмы и монастыри, проводятся концерты, спектакли и художественные выставки.
Активную деятельность Владимира Аветисяна как мецената отмечали и первый президент России Борис Ельцин, и Патриарх Московский и всея Руси Алексий второй, и глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Романова. В копилке наград Владимира Аветисяна – ордена Русской православной церкви, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетный знак и медаль Союза машиностроителей России, почетный знак губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской», грамоты и благодарности от городского округа Самара. Владимиру Аветисяну присвоены звания «Заслуженный энергетик СНГ», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», «Почетный работник химической промышленности». Он удостоен премии Правительства России в области науки и техники.
Добавим, что всенародное признание Владимир Аветисян получил не только как меценат, но и как лидер популярной группы D’Black Blues Orchestra, которую знают и любят во всем мире благодаря прежде всего смелым музыкальным экспериментам и активной гастрольной деятельности. География выступлений D’Black Blues Orchestra давно вышла за пределы России. Группа успешно собирает полные залы по всему миру. Стадионы, гранд-вечеринки, выступления с симфоническими оркестрами, благотворительность и многое другое – все это жизнь и творчество D’Black Blues Orchestra.
Коллектив телерадиокомпании "ТЕРРА" поздравляет Владимира Евгеньевича с днем рождения!
Уважаемый Владимир Евгеньевич! Желаем Вам новых побед и свершений! Крепкого здоровья, благополучия и успеха Вам и Вашим близким!
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