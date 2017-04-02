В эти минуты в Москве проходит заседание Бюро "Союза машиностроителей России" Итоги работы одной из крупнейших общественных организаций страны в 2016 году подвел ее председатель, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он отметил, что на прошедшем в апреле 4 Съезде организации, работа Союза получила положительную оценку со стороны руководства страны, а …