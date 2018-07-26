В самарские «Крылья Советов» в четвертый раз перешел Павел Яковлев В четвертый раз в самарские «Крылья Советов» вернулся 27-летний форвард Павел Яковлев. В понедельник, 23 июля, были подписаны все необходимые документы. Играть за команду он будет до конца сезона 2018/2019, а выступать ему предстоит под номером 91. Напомним, что спортсмен …