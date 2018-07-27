7
24
31
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                    888     888   .d8888b.   888                  .d888 
                    888     888  d88P  Y88b  888                 d88P"  
                    888     888  888    888  888                 888    
  .d88b.   888d888  Y88b   d88P  888         88888b.   888  888  888888 
 d88P"88b  888P"     Y88b d88P   888         888 "88b  888  888  888    
 888  888  888        Y88o88P    888    888  888  888  Y88  88P  888    
 Y88b 888  888         Y888P     Y88b  d88P  888  888   Y8bd8P   888    
  "Y88888  888          Y8P       "Y8888P"   888  888    Y88P    888    
      888                                                               
 Y8b d88P                                                               
  "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

В день игры «Крыльев Советов» и ЦСКА болельщиков будут перевозить на дополнительных трамваях

В день игры «Крыльев Советов» и ЦСКА болельщиков будут перевозить на дополнительных трамваях

В день матча между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА до стадиона «Самара Арена» будут ездить трамваи. Напомним, что игра первого тура российской премьер-лиги состоится 31 июля, начало - в 20:00.

Трамваи будут курсировать от остановки «Барбошина поляна» до 
27 июля 2018, 01:30
«Крылья Советов» победили «Сызрань-2003» в контрольном матче

«Крылья Советов» победили «Сызрань-2003» в контрольном матче

В четверг, 26 июля, самарские «Крылья Советов» сыграли в заключительном контрольном матче межсезонья с командой «Сызрань-2003». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась разгромом гостей со счетом 3:1. Голы со стороны «Крыльев» забили Максим Канунников, Денис Ткачук и Владимир Полуяхтов, 
26 июля 2018, 11:19
«Крылья Советов» представили свою новую форму на сезон 2018/2019

«Крылья Советов» представили свою новую форму на сезон 2018/2019

Публике представили новую форму, в которой в сезоне 2018/2019 будут выступать игроки самарских "Крыльев Советов". Матчи пройдут на стадионе "Самара Арена", очертания которого стали "частью дизайна рекламных имиджей в поддержку формы". 
 
"Воля к победе, страсть болельщиков и ритм их сердец стали 
26 июля 2018, 01:04
Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»

Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ищет заводящих, которые организуют болельщиков на стадионе. Они будут закреплены перед каждым сектором.
 
"Во время ЧМ-2018 многие впервые видели, как ярко и громко болеют за своих колумбийцы, австралийцы, бразильцы и другие любители футбола. Неоспоримым является факт: 
26 июля 2018, 09:36
В Самаре началась продажа абонементов на матчи «Крыльев Советов»

В Самаре началась продажа абонементов на матчи «Крыльев Советов»

Во вторник, 24 июля, стартовали продажи билетов на матчи самарских «Крыльев Советов» на сезон 2018/19. Напомним, что новый сезон футболисты проведут на стадионе «Самара Арена». Приобрести абонементы пока можно в четырех точках: будут работать три кассы стадиона «Металлург» и одна 
24 июля 2018, 04:24
В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток

В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток

После ЧМ-2018 в Самаре может появиться на свет много малышей, мамы которых крутили любовь с иностранными болельщиками. Как написал в Фейсбуке блогер Вадим Афанасьев, "для многих-многих сотен самарских девушек поход на фан-фест или набережную в дни мундиального безумия завершался 
24 июля 2018, 04:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх