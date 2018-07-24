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В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток

В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток

После ЧМ-2018 в Самаре может появиться на свет много малышей, мамы которых крутили любовь с иностранными болельщиками. Как написал в Фейсбуке блогер Вадим Афанасьев, "для многих-многих сотен самарских девушек поход на фан-фест или набережную в дни мундиального безумия завершался 
24 июля 2018, 04:07
«Крылья Советов» сыграют с «Сызранью-2003»

«Крылья Советов» сыграют с «Сызранью-2003»

В четверг, 26 июля, самарские «Крылья Советов» сыграют с футбольным клубом «Сызрань-2003». В понедельник, 23 июля, самарские футболисты собрались на клубной базе и начали подготовку к игре со столичным ЦСКА. Перед вечерней тренировкой они провели разминку в тренажерном зале и 
24 июля 2018, 01:56
В самарские «Крылья Советов» в четвертый раз перешел Павел Яковлев

В самарские «Крылья Советов» в четвертый раз перешел Павел Яковлев

В четвертый раз в самарские «Крылья Советов» вернулся 27-летний форвард Павел Яковлев. В понедельник, 23 июля, были подписаны все необходимые документы. Играть за команду он будет до конца сезона 2018/2019, а выступать ему предстоит под номером 91. Напомним, что спортсмен 
23 июля 2018, 09:51
Букмекерская контора стала титульным спонсором самарских «Крыльев Советов»

Букмекерская контора стала титульным спонсором самарских «Крыльев Советов»

Интрига сохранялась недолго: стало известно, кто будет титульным спонсором самарского футбольного клуба. Соглашение о сотрудничестве подписали «Крылья Советов» и букмекерская компания Parimatch. Агенство будет основным партнером клуба в 2018/2019 годах, а логотип бренда появится на форме команды в матчах российской 
18 июля 2018, 11:28
Александр Шикунов может стать спортивным директором самарских «Крыльев Советов»

Александр Шикунов может стать спортивным директором самарских «Крыльев Советов»

В ближайшее время самарские «Крылья Советов» покинет заместитель генерального директора, начальник селекционного отдела Зураб Циклаури. Сейчас продолжаются переговоры о назначении на его прежнюю должность Александра Шикунова. 

«Переговоры с Шикуновым ведутся», подтвердил информацию РИА Новости министр спорта Самарской области Дмитрий 
18 июля 2018, 12:02
Газон на стадионе «Самара Арена» поливают и удобряют к матчу с ЦСКА

Газон на стадионе «Самара Арена» поливают и удобряют к матчу с ЦСКА

Сейчас травяной газон стадиона «Самара Арена» готовят к матчам российской Премьер-лиги. Напомним, что следующая игра пройдет на поле 31 июля, самарские «Крылья Советов» будут принимать на своей новой домашней арене московский ЦСКА. На стадионе рабочие подсевают семена, вносят удобрения, поливают 
17 июля 2018, 04:49
500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены»

500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены»

Стадион "Самара Арена", на котором проводились игры Чемпионата мира по футболу перейдет в собственность 63-го региона с 1 января 2019 года. При этом содержание 45-тысячника обойдется примерно в 500 миллионов рублей ежегодно. Об этом, подводя итоги завершающегося мундиаля для Самары, 

13 июля 2018, 10:51
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