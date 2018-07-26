|
«Крылья Советов» представили свою новую форму на сезон 2018/2019
|
26 июля 2018, 01:04
|
Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ищет заводящих, которые организуют болельщиков на стадионе. Они будут закреплены перед каждым сектором.
|
26 июля 2018, 09:36
|
В Самаре началась продажа абонементов на матчи «Крыльев Советов»
|
24 июля 2018, 04:24
|
В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток
После ЧМ-2018 в Самаре может появиться на свет много малышей, мамы которых крутили любовь с иностранными болельщиками. Как написал в Фейсбуке блогер Вадим Афанасьев, "для многих-многих сотен самарских девушек поход на фан-фест или набережную в дни мундиального безумия завершался …
|
24 июля 2018, 04:07
|
«Крылья Советов» сыграют с «Сызранью-2003»
|
24 июля 2018, 01:56
|
Газон на стадионе «Самара Арена» поливают и удобряют к матчу с ЦСКА
|
17 июля 2018, 04:49