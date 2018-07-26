Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов» Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ищет заводящих, которые организуют болельщиков на стадионе. Они будут закреплены перед каждым сектором. … "Во время ЧМ-2018 многие впервые видели, как ярко и громко болеют за своих колумбийцы, австралийцы, бразильцы и другие любители футбола. Неоспоримым является факт: