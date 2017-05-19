Грушинский фестиваль в этом году посетят 50 тысяч человек Ровно неделя остается до одного из главных туристических слетов - фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. Он пройдет на Мастрюковских озерах в 43 раз.

В этом году палаточный город на фестивальной поляне развернется лишь со среды - 29 июня. Это …