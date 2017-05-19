  • Новости
    \/news
    /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
  • Видео
    \/video
    /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
  • Передачи
    \/programs
    /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
  • Онлайн
    \/online
    /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
  • Партнеры
    \/air
    /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
  • Блоги
    \/blogs
    /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
  • О компании
    \/about
    /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • Контакты
      \/contacts
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • История развития
      \/about\/history
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • Награды
      \/about\/award
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
  • Реклама
    \/advert
    /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/leto-na-grushe-stali-izvestny-festivali-kotorye-proydut-na-mastryukovskih-ozerah/19052017-0940
1
12
10
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.             888    888            888     888   d888             
 888   Y88b            888    888            888     888  d8888             
 888    888            888    888            888     888    888             
 888   d88P  88888b.   8888888888  888  888  Y88b   d88P    888    888  888 
 8888888P"   888 "88b  888    888  `Y8bd8P'   Y88b d88P     888    888  888 
 888 T88b    888  888  888    888    X88K      Y88o88P      888    Y88  88P 
 888  T88b   888  888  888    888  .d8""8b.     Y888P       888     Y8bd8P  
 888   T88b  888  888  888    888  888  888      Y8P      8888888    Y88P
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Александр Городницкий выбрал победителей Грушинского интернет-конкурса

Александр Городницкий выбрал победителей Грушинского интернет-конкурса

Почти 2,5 тысячи участников из 25 стран приняли участие в уже ставшим традиционным интернет-конкурсе Грушинского фестиваля. Организатор акции - крупнейшая общественная организация страны «Союз машиностроителей России».

Архитектор Елена Игнатова из Абакана подала заявку на Грушинский интернет-конкурс, организованный крупнейшей общественной организацией России 

4 июля 2016, 04:04
На Грушинском фестивале состоялась премьера стихотворения Евгения Евтушенко

На Грушинском фестивале состоялась премьера стихотворения Евгения Евтушенко

На 43-м Грушинском фестивале почетный гость легендарный поэт Евгений Евтушенко написал новое стихотворение "Наша Груша". Это произведение на главной сцене прочитал губернатор области Николай Меркушкин:
 
"Морем песен мы сделали сушу,
и построили нашу Грушу как палаточную певушу.
Наша Груша 

4 июля 2016, 02:02
В Самаре стартует 43-й Грушинский фестиваль

В Самаре стартует 43-й Грушинский фестиваль

В четверг, 30 июня в десять часов утра на фестивальной поляне Мастрюковских озер стартует 43-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Он традиционно соберет десятки тысяч любителей музыки различных стилей и направлений. Изначально фестиваль сформировался, как форум туристической и бардовской 

29 июня 2016, 06:17
Грушинский фестиваль в этом году посетят 50 тысяч человек

Грушинский фестиваль в этом году посетят 50 тысяч человек

Ровно неделя остается до одного из главных туристических слетов - фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. Он пройдет на Мастрюковских озерах в 43 раз.
В этом году палаточный город на фестивальной поляне развернется лишь со среды - 29 июня. Это 

22 июня 2016, 05:37
Барды приедут на Грушинский фестиваль 29 июня

Барды приедут на Грушинский фестиваль 29 июня

Заезд на Грушинский фестиваль начнется только 29 июня, сообщает официальный сайт мероприятия. До этого въезд на поляну у Мастрюковских озер будет закрыт в связи с проведением молодежного форума Приволжского федерального округа iВолга. Грушинский фестиваль регулярно проходит под Самарой с 1968 

6 июня 2016, 01:01
В Самарской области затопило поляну у Мастрюковских озер

В Самарской области затопило поляну у Мастрюковских озер

Блогер Денис Зацепин задается вопросом, «успеет ли до молодежного форума «iВолга» высохнуть поляна Мастрюки»? «Ещё в начале мая она была затоплена, почти повсюду плескалась вода, часть деревянных домиков накренилась - жуткое зрелище. Сам форум должен открыться уже 15 июня, 
17 мая 2016, 05:57
Завтра состоится главный концерт Грушинского фестиваля

Завтра состоится главный концерт Грушинского фестиваля

В субботу, 4 июля, в 22:00 состоится главный концерт Грушинского фестиваля. Он традиционно пройдет на Горе. Артисты будут выступать на плавучей сцене, которая имеет форму гитары.
 
В этом году на территории фестиваля действуют 5 концертных площадок, в том числе сцена «Победа», 
3 июля 2015, 03:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна