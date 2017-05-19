Представители ГБУК «Агентство социокультурных технологий» рассказали о запланированных мероприятиях на Мастрюковских озерах этим летом.
С 14 по 24 июня состоится молодежный форум ПФО «iВолга-2017». Молодежь со всего ПФО будет бороться за денежные гранты. Рассчитывать на солидную сумму участники смогут лишь при наличии социально значимого проекта.
С 29 июня по 2 июля Мастрюковские озера примут участников и гостей 44-го Всероссийского Грушинского фестиваля. С 27 по 29 июля пройдет фестиваль всего живого «Метафест». По формату у него есть много общего с «Грушей», однако рассчитан он на более молодую аудиторию.
|
Александр Городницкий выбрал победителей Грушинского интернет-конкурса
Почти 2,5 тысячи участников из 25 стран приняли участие в уже ставшим традиционным интернет-конкурсе Грушинского фестиваля. Организатор акции - крупнейшая общественная организация страны «Союз машиностроителей России».
Архитектор Елена Игнатова из Абакана подала заявку на Грушинский интернет-конкурс, организованный крупнейшей общественной организацией России …
|
4 июля 2016, 04:04
|
На Грушинском фестивале состоялась премьера стихотворения Евгения Евтушенко
|
4 июля 2016, 02:02
|
В Самаре стартует 43-й Грушинский фестиваль
В четверг, 30 июня в десять часов утра на фестивальной поляне Мастрюковских озер стартует 43-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Он традиционно соберет десятки тысяч любителей музыки различных стилей и направлений. Изначально фестиваль сформировался, как форум туристической и бардовской …
|
29 июня 2016, 06:17
|
Грушинский фестиваль в этом году посетят 50 тысяч человек
|
22 июня 2016, 05:37
|
Барды приедут на Грушинский фестиваль 29 июня
|
6 июня 2016, 01:01
|
В Самарской области затопило поляну у Мастрюковских озер
Блогер Денис Зацепин задается вопросом, «успеет ли до молодежного форума «iВолга» высохнуть поляна Мастрюки»? «Ещё в начале мая она была затоплена, почти повсюду плескалась вода, часть деревянных домиков накренилась - жуткое зрелище. Сам форум должен открыться уже 15 июня, …
|
17 мая 2016, 05:57
|
Завтра состоится главный концерт Грушинского фестиваля
|
3 июля 2015, 03:49