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Материалы по теме:

Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре?

Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре?

80% жалоб, которые сейчас поступают депутатам от населения, касаются проблем с транспортными перевозками, в частности дачными. В этом году очереди на автобусы огромные, стоять в них приходится по два часа. Такого в Самаре не было давно. Ситуацию в губернской думе 

15 июня 2018, 04:37
Милым тольяттинским бабушкам усложняют жизнь

Милым тольяттинским бабушкам усложняют жизнь

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на местную мэрию, которая отвернулась от пенсионеров. С 5 августа тольяттинское транспортное предприятие "Зеленоглазое такси" по согласованию с профильным гордепартаментом решило изменить движение дачного маршрута № 322. Было: стадион "Торпедо"- СНТ "Брусяны". Станет: 
3 августа 2017, 07:35
Самарским льготникам могут разрешить ездить на дачные участки по проездным за 270 рублей

Самарским льготникам могут разрешить ездить на дачные участки по проездным за 270 рублей

Соответствующую поправку в региональное постановление «Об организации перевозок по муниципальным маршрутам для отдельных категорий граждан» направила в правительство губернская дума. Депутаты предлагают каждому из муниципалитетов определить количество льготных поездок в зависимости от протяженности маршрутов.

 
19 декабря 2016, 11:35
Мэрия Самары определилась с ценами на дачные перевозки

Мэрия Самары определилась с ценами на дачные перевозки

Стоимость одного билета, в зависимости от протяженности маршрута и качества дороги, будет варьироваться от 23 до 156 рублей. Для владельцев «социальных карт» предусмотрена возможность покупки льготной сезонки на 4, 8 или 16 поездок. Льготники могут купить сразу несколько таких «проездных», 

10 мая 2016, 11:59
В Самаре стартует сезон дачных перевозок

В Самаре стартует сезон дачных перевозок

С завтрашнего дня в губернском центре отправятся специальные автобусы к дачным массивам. Как сообщается, перевозки будут совершаться по 34 маршрутам, на 80 автобусах, с 6:00 до 20:00. С расписанием можно будет ознакомиться на остановках и в пунктах продажи сезонок. Стоимость 

22 апреля 2016, 12:16
В Самаре с 5 сентября изменится схема движения дачного автобуса №132

В Самаре с 5 сентября изменится схема движения дачного автобуса №132

Автобусы, следующие по дачному маршруту №132 (14-й микрорайон – «Сосновый Бор»), с пятницы, 5 сентября, изменят схему движения. Они будут заезжать на автостанцию в поселке Красная Глинка, сообщили в администрации г.о. Самара.

В городском департаменте транспорта также рассмотрят вопрос об изменении 

3 сентября 2014, 04:51
С 1 мая в Самаре официально стартуют дачные перевозки

С 1 мая в Самаре официально стартуют дачные перевозки

Новый сезон дачных перевозок откроется в Самаре с 1 мая. Транспорт будет ходить по 33 маршрутам.

В ближайшие две недели дачные автобусы будут ездить с 6 утра до 8 часов вечера по субботам, воскресеньям и праздничным дням. А в период с 14 

30 апреля 2014, 03:20
Завтра в Самаре начнут ходить дачные маршруты

Завтра в Самаре начнут ходить дачные маршруты

С 1 мая в Самаре начнут ходить дачные маршруты. До 15 мая автобусы будут ездить по выходным и праздничным дням с 6:00 до 20:00 с периодичностью в 15-35 минут. С 15 мая по 27 сентября будут функционировать дополнительные автобусные рейсы по 

30 апреля 2013, 12:27
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