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Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре?
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15 июня 2018, 04:37
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Милым тольяттинским бабушкам усложняют жизнь
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на местную мэрию, которая отвернулась от пенсионеров. С 5 августа тольяттинское транспортное предприятие "Зеленоглазое такси" по согласованию с профильным гордепартаментом решило изменить движение дачного маршрута № 322. Было: стадион "Торпедо"- СНТ "Брусяны". Станет: …
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3 августа 2017, 07:35
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Самарским льготникам могут разрешить ездить на дачные участки по проездным за 270 рублей
Соответствующую поправку в региональное постановление «Об организации перевозок по муниципальным маршрутам для отдельных категорий граждан» направила в правительство губернская дума. Депутаты предлагают каждому из муниципалитетов определить количество льготных поездок в зависимости от протяженности маршрутов.
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19 декабря 2016, 11:35
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Мэрия Самары определилась с ценами на дачные перевозки
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10 мая 2016, 11:59
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В Самаре стартует сезон дачных перевозок
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22 апреля 2016, 12:16
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В Самаре с 5 сентября изменится схема движения дачного автобуса №132
Автобусы, следующие по дачному маршруту №132 (14-й микрорайон – «Сосновый Бор»), с пятницы, 5 сентября, изменят схему движения. Они будут заезжать на автостанцию в поселке Красная Глинка, сообщили в администрации г.о. Самара.
В городском департаменте транспорта также рассмотрят вопрос об изменении …
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3 сентября 2014, 04:51
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С 1 мая в Самаре официально стартуют дачные перевозки
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30 апреля 2014, 03:20
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Завтра в Самаре начнут ходить дачные маршруты
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30 апреля 2013, 12:27