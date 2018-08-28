|
Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание
|
28 августа 2018, 02:49
|
Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена
Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».
Напомним, об …
|
28 августа 2018, 02:33
|
В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов
|
28 августа 2018, 01:59
|
В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях …
|
28 августа 2018, 01:32
|
Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре
|
24 августа 2018, 09:28
|
В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка
|
15 августа 2018, 02:36
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
Где отдыхают самарцы этим летом
|
3 августа 2018, 12:35
|
На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины
|
3 августа 2018, 10:02
|
В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом
Более 61 тысячи пассажиров самарского аэропорта «Курумоч» этим летом слетали прямыми рейсами на отечественные курорты. Отпускники путешествовали в Сочи, Симферополь, Анапу. В июне-июле на российский Юг 217 раз вылетали самолеты из самарской воздушной гавани. Самым популярным направлением стало Самара - …
|
1 августа 2018, 04:47
|
Каждый год десятки жителей Самарской области остаются инвалидами после неудачного купания
|
23 июля 2018, 03:08
|
13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре
|
5 июля 2018, 10:56
|
6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре
|
20 июня 2018, 12:28