|
Видео: кусок теплотрассы во время капремонта стащил житель Новокуйбышевска
|
17 июля 2018, 09:19
|
До какого числа будут перекрыты Вилоновская и Красноармейская в Самаре
|
13 июля 2018, 12:15
|
11 тысяч иностранных болельщиков ЧМ-2018 побывали в музеях Самары
С начала чемпионата мира по футболу-2018 11 тысяч иностранных болельщиков посетили самарские музеи. Больше всего гостей было в музее имени Алабина и в Самарском областном художественном музее, сообщает региональное министерство культуры. Также иностранцев заинтересовали экспозиции Музея Модерна и дома-музея Ленина.
|
5 июля 2018, 05:29
|
В поддержку сборной России «Лаборатория музыки» и оркестр выступят в Самаре
|
5 июля 2018, 04:57