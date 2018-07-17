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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Напомним, что финал ЧМ-2018 состоится уже в это воскресенье, 15 июля. После мундиаля рабочие будут 
13 июля 2018, 12:15
11 тысяч иностранных болельщиков ЧМ-2018 побывали в музеях Самары

11 тысяч иностранных болельщиков ЧМ-2018 побывали в музеях Самары

С начала чемпионата мира по футболу-2018 11 тысяч иностранных болельщиков посетили самарские музеи. Больше всего гостей было в музее имени Алабина и в Самарском областном художественном музее, сообщает региональное министерство культуры. Также иностранцев заинтересовали экспозиции Музея Модерна и дома-музея Ленина.
5 июля 2018, 05:29
В поддержку сборной России «Лаборатория музыки» и оркестр выступят в Самаре

В поддержку сборной России «Лаборатория музыки» и оркестр выступят в Самаре

В пятницу, 6 июля, в Самаре запланирован концерт в поддержку российской сборной по футболу. Напомним, что 7 июля национальные команды России и Хорватии сразятся за победу в матче четвертьфинала ЧМ-2018 на стадионе «Фишт» в Сочи.

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Кофе во время беременности может вызвать ожирение у будущего ребенка

Кофе во время беременности может вызвать ожирение у будущего ребенка

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15 мая 2018, 04:23
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