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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов

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29 января 2018, 06:55
Автомобили могут резко подорожать

Автомобили могут резко подорожать

Автомобили в России могут резко подорожать. Правительство внесло поправки в законопроект, которым предусмотрено увеличение ставок утилизационного сбора на новые машины с 2018 года. Между тем, 2017-й завершается для отечественного авторынка на положительной ноте. По итогам ноября продажи легковых автомобилей и 

12 декабря 2017, 09:02
Минпромторг составил список магазинов-участников системы tax free

Минпромторг составил список магазинов-участников системы tax free

Появился перечень российских магазинов, которые станут предоставлять услуги по возврату части денег, израсходованных на покупку. Речь идет о популярной в ряде стран системе tax free. Проект соответствующего документа, утвержденный кабмином и разработанный Минпромторгом, появился на официальном сайте правовых актов.
В 

30 ноября 2017, 11:24
«Высокий сезон»: Минпромторг предложил временную лицензию на продажу алкоголя

«Высокий сезон»: Минпромторг предложил временную лицензию на продажу алкоголя

Минпромторг предложил новый вариант лицензии для продавцов алкоголя, который будет действовать только в течение нескольких месяцев. Об этом рассказывают "Известия".
Как следует из предложения министерства, такая схема удешевит получение лицензии: новое разрешение на полгода будет стоить продавцам 10 тысяч рублей, 

25 октября 2017, 10:17
В блогах: зачем в Кировском районе ларьки вместо катка?

В блогах: зачем в Кировском районе ларьки вместо катка?

Блогер Алексей Сиверкин задал в "ЖЖ" вопрос главе Кировского района. "Игорь Александрович, почему на пересечении Каховской и Победы появились ларьки вместо катка? В позапрошлом году тут был ликвидирован незаконный рынок и у жителей близлежащих домов появилась надежда на появление 
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В Самаре продолжается борьба с нелегальной торговлей алкоголем

В Самаре продолжается борьба с нелегальной торговлей алкоголем

Полицейские Самары по сигналу жителей улицы Потапова нанесли визит в местную торговую точку. Пиво и другие напитки продавали здесь без специального разрешения.

По словам начальника отдела охраны общественного порядка городского управления МВД России Айбулата Сатвалдыева, по результатам проверки в отношении 
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В Самаре ищут исполнителей и заказчиков нападения на чиновника

В Самаре ищут исполнителей и заказчиков нападения на чиновника

История с избиением в Самаре сотрудника городского департамента потребительского рынка и услуг Дениса Ильина будет иметь последствия для многих. Громкое заявление о неотвратимости наказания сделал новый начальник областной полиции Сергей Солодовников. Напомним, пострадавший чиновник руководил сносом незаконных ларьков в 
10 марта 2015, 02:55
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