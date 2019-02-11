Минпромторг России заявил о планах вернуть в города палатки и ларьки. Появление объектов малой нестационарной розницы создаст новые рабочие места, поможет всем желающим предпринимателям представить свою продукцию, сократит «дефицит качественных торговых площадей» в стране. В России на сегодняшний день в 2 раза меньше торговых точек на тысячу человек, чем в большинстве стран Европы, аргументируют в ведомстве. По оценкам экспертов, развитие нестационарной и мобильной торговли поможет трудоустроить до 250 тысяч человек. Министерство ожидает одобрения проекта в Госдуме. Напомним, пик расцвета ларьков пришелся на 90-е годы. В середине «нулевых» с уродливым явлением на улицах российских городов - так киоски называли чиновники - началась планомерная борьба. По самым скромным оценкам, за 15 лет число ларьков уменьшилось в 5-6 раз.
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