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Впервые на телевидении 7 сезон легендарного сериала «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

Впервые на телевидении 7 сезон легендарного сериала «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

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19 января 2018, 02:39
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Сериал "Ведьмак" станет конкурентом "Игры престолов"

Сериал «Ведьмак», который должен выйти в 2018 году, может составить серьезную конкуренцию «Игре престолов». Во всяком случае, на это надеется шоу-раннер Лорен Шмидт Хиссрич, сообщает Life.ru. На днях она встретилась с фанатами «Ведьмака» и обсудила будущее экранизации.

Оказалось, 
16 января 2018, 12:01
HBO Spain по ошибке выложила в сеть новый эпизод «Игры престолов»

HBO Spain по ошибке выложила в сеть новый эпизод «Игры престолов»

Испанское отделение HBO по ошибке продемонстрировало новую серию "Игры престолов". Она была доступна подписчикам в течение 40 минут, а затем ее оперативно удалили и постарались не оставить никаких следов.
Впрочем, проблем избежать не получилось. К тому времени серию уже скачали 

16 августа 2017, 03:30
Адреса и телефоны актеров «Игры престолов» слили в Сеть

Адреса и телефоны актеров «Игры престолов» слили в Сеть

Хакеры, похитившие данные телеканала HBO, разместили в интернете адреса и телефоны исполнителей главных ролей в сериале «Игра престолов». Об этом сообщает издание The Independent.
Как отмечается, в файле, оказавшемся в открытом доступе, есть телефонные номера, домашние адреса и адреса электронной 

10 августа 2017, 09:17
Составлен список персонажей из популярного сериала “Игра Престолов”, которые проживут дольше остальных

Составлен список персонажей из популярного сериала “Игра Престолов”, которые проживут дольше остальных

Сериал “Игра престолов” славится своими неожиданными сюжетными поворотами, вследствие которых ключевые герои исчезают или умирают. И студент-математик из Центрально-Европейского университета Милан Яносов решил рассчитать, кто же останется последним выжившим персонажем в популярном телесериале.

Как считает студент-математик, на вероятность смерти героя влияет его 

25 июля 2017, 02:51
Появился список потенциальных жертв нового сезона «Игры престолов»

Появился список потенциальных жертв нового сезона «Игры престолов»

Фанаты легендарной киносаги делают ставки на то, какие основные персонажи погибнут в новом сезоне сериала. По словам авторов, он будет предпоследним, а значит, говорят зрители, можно ожидать море крови.
Знатоки стараются угадать, кто из персонажей умрет первым. Они представили список 

31 мая 2017, 02:19
Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

23 апреля на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера нового многосерийного фильма «Отцы». Жизни 12 девушек-волейболисток оказываются под угрозой в результате дерзкого угона самолета. Кажется, что следов пропавшей группы отыскать невозможно. Тогда в дело вступают отцы похищенных спортсменок! Каждый 

3 апреля 2017, 03:12
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