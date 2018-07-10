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Впервые на телевидении 7 сезон легендарного сериала «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
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19 января 2018, 02:39
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Сериал "Ведьмак" станет конкурентом "Игры престолов"
Сериал «Ведьмак», который должен выйти в 2018 году, может составить серьезную конкуренцию «Игре престолов». Во всяком случае, на это надеется шоу-раннер Лорен Шмидт Хиссрич, сообщает Life.ru. На днях она встретилась с фанатами «Ведьмака» и обсудила будущее экранизации.
Оказалось, …
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16 января 2018, 12:01
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HBO Spain по ошибке выложила в сеть новый эпизод «Игры престолов»
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16 августа 2017, 03:30
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Адреса и телефоны актеров «Игры престолов» слили в Сеть
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10 августа 2017, 09:17
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Составлен список персонажей из популярного сериала “Игра Престолов”, которые проживут дольше остальных
Сериал “Игра престолов” славится своими неожиданными сюжетными поворотами, вследствие которых ключевые герои исчезают или умирают. И студент-математик из Центрально-Европейского университета Милан Яносов решил рассчитать, кто же останется последним выжившим персонажем в популярном телесериале.
Как считает студент-математик, на вероятность смерти героя влияет его …
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25 июля 2017, 02:51
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Появился список потенциальных жертв нового сезона «Игры престолов»
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31 мая 2017, 02:19
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Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»
23 апреля на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера нового многосерийного фильма «Отцы». Жизни 12 девушек-волейболисток оказываются под угрозой в результате дерзкого угона самолета. Кажется, что следов пропавшей группы отыскать невозможно. Тогда в дело вступают отцы похищенных спортсменок! Каждый …
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3 апреля 2017, 03:12