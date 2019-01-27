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Испортили людям праздник: В Тольятти двое воров украли подъездную гирлянду и попали на видео
В ночь со среды на четверг, с 27 на 28 декабря, около 2:00 в Тольятти на улице Ворошилова, дом 31 произошла "самая дерзкая и кощунственная кража года", иронизирует портал Прогород. Там двое молодых пацанов похитили гирлянду. Инцидент попал на …
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31 декабря 2017, 05:02
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Мэрия Самары взяла на контроль висящее на проводе ведро
Мэрия Самары совместно с департаментом городского хозяйства решает, как убрать висящее на проводе ведро на одной из улиц.
Все началось с комментария пользователя alex_tesla в Твиттере: юзер спросил, можно ли убрать ведро, висящее на проводе на высоте 9-этажного дома …
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24 декабря 2017, 03:30
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Сызрань снова "жжот": молодой горожанин исполнил оригинальный танец в «Чудо-печи»
Сегодня в соцсетях появилось оригинальное видео, на котором молодой человек исполнил зажигательный танец под музыкальное попурри в кафе "Чудо-печь" сызранского поселка Зусиновский, пишет КТВ-ЛУЧ.
Парень танцевал от души, особо не стесняясь посетителей заведения. Маленькое представление молодого танцора вызвало у …
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15 августа 2017, 11:34
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Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов
Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города, сообщение об этом появилось в официальном микроблоге горадминистрации в соцсети Twitter.
«Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в …
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29 апреля 2017, 04:50
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