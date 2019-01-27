Мэрия Самары взяла на контроль висящее на проводе ведро



Все началось с комментария пользователя alex_tesla‏ в Твиттере: юзер спросил, можно ли убрать ведро, висящее на проводе на высоте 9-этажного дома … Мэрия Самары совместно с департаментом городского хозяйства решает, как убрать висящее на проводе ведро на одной из улиц.Все началось с комментария пользователя alex_tesla‏ в Твиттере:, можно ли убрать ведро, висящее на проводе на высоте 9-этажного дома