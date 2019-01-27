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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

Испортили людям праздник: В Тольятти двое воров украли подъездную гирлянду и попали на видео

Испортили людям праздник: В Тольятти двое воров украли подъездную гирлянду и попали на видео

В ночь со среды на четверг, с 27 на 28 декабря, около 2:00 в Тольятти на улице Ворошилова, дом 31 произошла "самая дерзкая и кощунственная кража года", иронизирует портал Прогород. Там двое молодых пацанов похитили гирлянду. Инцидент попал на 
31 декабря 2017, 05:02
Мэрия Самары взяла на контроль висящее на проводе ведро

Мэрия Самары взяла на контроль висящее на проводе ведро

Мэрия Самары совместно с департаментом городского хозяйства решает, как убрать висящее на проводе ведро на одной из улиц.
 
Все началось с комментария пользователя alex_tesla‏ в Твиттере: юзер спросил, можно ли убрать ведро, висящее на проводе на высоте 9-этажного дома 
24 декабря 2017, 03:30
Сызрань снова

Сызрань снова "жжот": молодой горожанин исполнил оригинальный танец в «Чудо-печи»

Сегодня в соцсетях появилось оригинальное видео, на котором молодой человек исполнил зажигательный танец под музыкальное попурри в кафе "Чудо-печь" сызранского поселка Зусиновский, пишет КТВ-ЛУЧ.
Парень танцевал от души, особо не стесняясь посетителей заведения. Маленькое представление молодого танцора вызвало у 
15 августа 2017, 11:34
Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов

Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов

Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города, сообщение об этом появилось в официальном микроблоге горадминистрации в соцсети Twitter.
 
«Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в 
29 апреля 2017, 04:50
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