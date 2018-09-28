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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вышли в 1/8 финала Кубка России

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вышли в 1/8 финала Кубка России

В четверг, 27 сентября, самарские «Крылья Советов» вышли в 1/8 финала Кубка России, одержав победу над «Тамбовом». Матч завершился со счетом 2:1.

Гол был забит в первом тайме: на 37-й минуте Евгений Конюхов сумел справиться с ударом противника, мяч 
28 сентября 2018, 09:31
Самару на выходных захватят дожди

Самару на выходных захватят дожди

В выходные календарная осень окончательно установится в Самарской области: синоптики обещают осадки и прохладную погоду. По данным Приволжского УГМС, при прохождении фронтальных разделов циклонов в регионе будут выпадать небольшие и умеренные дожди. Местами усилится ветер. На территорию области будет поступать 
28 сентября 2018, 08:58
На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей

На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей

В Самаре направят еще 120 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер выиграла фирма "Вист".

Согласно техзаданию, ей предстоит заняться дополнительными работами по приспособлению здания «Аквариума» 
28 сентября 2018, 08:33
В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель

В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель

В четверг, 27 сентября, произошла страшная авария на 40 километре трассы «Урал - Муханово» в Кинельском районе области. В 13:55 по неизвестной причине водитель иномарки «Рено» выехал на встречную полосу, где его легковушка попала под КАМАЗ. Удар был настолько сильным, 
27 сентября 2018, 08:11
В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

Региональные власти прокоментировали появление неприятных запахов в Тольятти. Как заявили в пресс-службе облправительства, качество атмосферного воздуха в Автограде находится на особом контроле.

Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за  составом и качеством воздуха в 
18 сентября 2018, 02:45
В блогах: Самарский подшипниковый завод прекратил свое существование

В блогах: Самарский подшипниковый завод прекратил свое существование

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в прошлый вторник, 7 августа, были выданы трудовые книжки большинству работников Самарского подшипникового завода. Предприятие практически полностью прекратило свое существование. А ведь здесь делали уникальные подшипники! Сотни людей 
13 августа 2018, 08:43
На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс

На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс

На заводе «Салют» в Самаре открыто новое производство комплектующих для военно-морского и воздушного флота России. Произошло это в год 75-летия одного из наиболее засекреченных оборонных предприятий Самарской области.
 
75 лет назад завод Салют, созданный из нескольких эвакуированных в Куйбышев 

23 декабря 2016, 06:04
В Самарской области могут появиться заводы компаний из Индии и Кореи

В Самарской области могут появиться заводы компаний из Индии и Кореи

В 63-м регионе ждут появления новых иностранных заводов по производству автокомпонентов. В кадровые агентства Самары уже обратились несколько зарубежных компаний.

Как уже сообщала «ТЕРРА», турецкая Ustunberk Holding намерена начать возводить предприятие в Тольятти, вероятно, уже в 2015 году.
1 октября 2014, 10:46
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