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«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вышли в 1/8 финала Кубка России
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28 сентября 2018, 09:31
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Самару на выходных захватят дожди
В выходные календарная осень окончательно установится в Самарской области: синоптики обещают осадки и прохладную погоду. По данным Приволжского УГМС, при прохождении фронтальных разделов циклонов в регионе будут выпадать небольшие и умеренные дожди. Местами усилится ветер. На территорию области будет поступать …
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28 сентября 2018, 08:58
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На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей
В Самаре направят еще 120 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер выиграла фирма "Вист".
Согласно техзаданию, ей предстоит заняться дополнительными работами по приспособлению здания «Аквариума» …
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28 сентября 2018, 08:33
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В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель
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27 сентября 2018, 08:11
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В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд
Региональные власти прокоментировали появление неприятных запахов в Тольятти. Как заявили в пресс-службе облправительства, качество атмосферного воздуха в Автограде находится на особом контроле.
Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за составом и качеством воздуха в …
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18 сентября 2018, 02:45
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В блогах: Самарский подшипниковый завод прекратил свое существование
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в прошлый вторник, 7 августа, были выданы трудовые книжки большинству работников Самарского подшипникового завода. Предприятие практически полностью прекратило свое существование. А ведь здесь делали уникальные подшипники! Сотни людей …
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13 августа 2018, 08:43
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На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс
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23 декабря 2016, 06:04
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В Самарской области могут появиться заводы компаний из Индии и Кореи
В 63-м регионе ждут появления новых иностранных заводов по производству автокомпонентов. В кадровые агентства Самары уже обратились несколько зарубежных компаний.
Как уже сообщала «ТЕРРА», турецкая Ustunberk Holding намерена начать возводить предприятие в Тольятти, вероятно, уже в 2015 году.
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1 октября 2014, 10:46