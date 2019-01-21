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«Бункер S» Эфир передачи от 15.01.2019  
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Материалы по теме:

Вспыхнул на ходу: на Советской Армии в Самаре загорелась легковушка

Вспыхнул на ходу: на Советской Армии в Самаре загорелась легковушка

В воскресенье вечером, 20 января, на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко в областной столице прохожие могли наблюдать пугающее зрелище - на ходу загорелась легковушка. Примерно в 20:00 жильцы соседних домов услышали громкий хлопок, а затем их внимание привлекла горящая 
21 января 2019, 08:43
Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.

Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.

15-летний парень погиб на месте. 16-летняя школьница выжила. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Сегодня, 20 января, она скончалась.
20 января 2019, 03:02
Глава департамента физкультуры и спорта Самары покинул свой пост

Глава департамента физкультуры и спорта Самары покинул свой пост

Стало известно, что глава департамента физкультуры и спорта администрации Самары Андрей Вдовин покидает свой пост. Чиновник сообщил об этом в своем микроблоге в Твиттере.
 
«Сегодня был последний мой рабочий день в департаменте физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара. Благодарю 
20 января 2019, 11:49
В центре Самары сгорел частный дом: три человека погибли

В центре Самары сгорел частный дом: три человека погибли

Крупный пожар в центре Самары унес жизни трех человек. Сообщение о возгорании в частном одноэтажном доме на улице Арцыбушевской поступило на пульт дежурного в 20:40 субботы, 19 января. На место выехали 74 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали 28 единиц техники. 
20 января 2019, 10:58
Учительница из Тольятти, которая ударила пятиклассницу, объяснила свой поступок

Учительница из Тольятти, которая ударила пятиклассницу, объяснила свой поступок

Преподаватель из Тольятти, которая ударила ученицу пятого класса на уроке биологии, прокомментировала инцидент. Напомним, что ранее в Сети появился видеоролик, снятый кем-то из соучеников девочки. Пятиклассница рисовала на уроке, и преподаватель применила силу. После этого история быстро просочилась в прессу 
17 января 2019, 04:53
В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской

В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской

В четверг, 17 января, примерно в 11:00 в одном из домов в садово-дачном кооперативе «Авиатор» на улице Алма-Атинской нашли тела трех мужчин. Сразу же началась доследственная проверка. По предварительным данным, мужчины ремонтировали дом, в котором был установлен бензогенератор. Как сообщили 
17 января 2019, 02:00
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