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Вспыхнул на ходу: на Советской Армии в Самаре загорелась легковушка
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21 января 2019, 08:43
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Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.
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20 января 2019, 03:02
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Глава департамента физкультуры и спорта Самары покинул свой пост
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20 января 2019, 11:49
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В центре Самары сгорел частный дом: три человека погибли
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20 января 2019, 10:58
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Учительница из Тольятти, которая ударила пятиклассницу, объяснила свой поступок
Преподаватель из Тольятти, которая ударила ученицу пятого класса на уроке биологии, прокомментировала инцидент. Напомним, что ранее в Сети появился видеоролик, снятый кем-то из соучеников девочки. Пятиклассница рисовала на уроке, и преподаватель применила силу. После этого история быстро просочилась в прессу …
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17 января 2019, 04:53
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В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской
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17 января 2019, 02:00
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