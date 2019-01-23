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Подробности о новом прорыве на Стара-Загоре: устранить его надеются к утру
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23 января 2019, 10:15
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Тепломагистраль на Стара-Загоре прорвало в новом месте
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23 января 2019, 09:55
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Отопление самарцам обещали включить после 20:00
В Самаре рабочие завершили ремонт на тепломагистрали на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей», систему заполняют водой, после этого управляющие организации приступят к подключению отопления потребителей. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, ожидаемое …
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23 января 2019, 08:35
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В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры
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23 января 2019, 05:23
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В Самаре госпитализировали 6 человек из-за прорыва тепломагистрали
В ожоговый центр больницы имени Пирогова госпитализированы шесть пострадавших из-за прорыва тепломагистрали на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской. В числе пациентов пять взрослых и один ребенок.
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23 января 2019, 09:16
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В Самаре демонтировали поврежденный участок на тепломагистрали
В Самаре продолжается устранение крупной аварии в Крещенские морозы. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей», теплоэнергетики демонтировали поврежденный участок тепломагистрали в районе улиц Стара-Загора и Ташкентской. Сейчас рабочие устанавливают новый трубопровод. Напомним, что из-за порыва на теплотрассе диаметром 1000 мм …
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23 января 2019, 08:45
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Порыв на Ташкентской: тепло в дома обещают вернуть завтра к обеду
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22 января 2019, 10:37
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В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре
Настоящий транспортный коллапс возник во вторник в областной столице: из-за порыва теплотрассы на улицах Ташкентской и Стара-Загора встали троллейбусы и трамваи.
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22 января 2019, 03:56
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В 7 домах в Советском районе ограничили теплоснабжение
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22 января 2019, 02:36
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В Тольятти на козырьке подъезда на Цветном бульваре нашли тело женщины
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22 января 2019, 11:37
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