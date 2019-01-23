2
09
13
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Подробности о новом прорыве на Стара-Загоре: устранить его надеются к утру

Подробности о новом прорыве на Стара-Загоре: устранить его надеются к утру

Стали известны подробности о новой аварии на Стара-Загоре. Напомним, что вечером в среду во время подачи теплоносителя было выявлено еще одно повреждение. Подача теплоносителя была сразу же прекращена, начата подготовка к земляным работам на объекте. Ремонтные работы продлятся всю ночь.
23 января 2019, 10:15
Тепломагистраль на Стара-Загоре прорвало в новом месте

Тепломагистраль на Стара-Загоре прорвало в новом месте

Коммунальные проблемы в Самаре продолжаются: только что стало известно, что при заполнении тепломагистрали на улице Стара-Загора было выявлено новое повреждение. Подача теплоносителя была сразу же прекращена, начата подготовка к земляным работам на объекте. Ремонтные работы продятся всю ночь.

- В 
23 января 2019, 09:55
Отопление самарцам обещали включить после 20:00

Отопление самарцам обещали включить после 20:00

В Самаре рабочие завершили ремонт на тепломагистрали на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей», систему заполняют водой, после этого управляющие организации приступят к подключению отопления потребителей. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, ожидаемое 
23 января 2019, 08:35
В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры

В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры

В Тольятти водитель, лишенный прав, устроил аварию, в которой пострадали его пассажиры. 18 января 32-летний мужчина ехал на иномарке Opel Astra по Лесопарковому шоссе в сторону Спортивной. Поравнявшись с домом № 42, он не справился с управлением и его машина 
23 января 2019, 05:23
В Самаре госпитализировали 6 человек из-за прорыва тепломагистрали

В Самаре госпитализировали 6 человек из-за прорыва тепломагистрали

В ожоговый центр больницы имени Пирогова госпитализированы шесть пострадавших из-за прорыва тепломагистрали на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской. В числе пациентов пять взрослых и один ребенок.

- Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Вопрос лечения на контроле руководства ведомства, - 
23 января 2019, 09:16
В Самаре демонтировали поврежденный участок на тепломагистрали

В Самаре демонтировали поврежденный участок на тепломагистрали

В Самаре продолжается устранение крупной аварии в Крещенские морозы. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей», теплоэнергетики демонтировали поврежденный участок тепломагистрали в районе улиц Стара-Загора и Ташкентской. Сейчас рабочие устанавливают новый трубопровод. Напомним, что из-за порыва на теплотрассе диаметром 1000 мм 
23 января 2019, 08:45
Порыв на Ташкентской: тепло в дома обещают вернуть завтра к обеду

Порыв на Ташкентской: тепло в дома обещают вернуть завтра к обеду

В Самаре ведутся работы на месте прорыва на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Глубина залегания трубы - 1,5 метра, место порыва нашли. Как рассказали в мэрии, к 0.00 часам планируется завершить земляные работы и приступить к замене повреждённого участка. После 
22 января 2019, 10:37
В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

Настоящий транспортный коллапс возник во вторник в областной столице: из-за порыва теплотрассы на улицах Ташкентской и Стара-Загора встали троллейбусы и трамваи. 

«На пересечении улиц Ташкентская/Стара-Загора произошел выход горячей воды на поверхность, в связи с чем остановлено движение троллейбусов и трамваев 
22 января 2019, 03:56
В 7 домах в Советском районе ограничили теплоснабжение

В 7 домах в Советском районе ограничили теплоснабжение

В домах Советского района областной столицы похолодало: там ограничили теплоснабжение из-за утечки на сетях. Коммунальная авария затронула 7 многоквартирных домов: № 4, 4А, 6, 8, 8А по улице Загорской и два здания № 101 и 103 по улице Энтузиастов.
«По информации 
22 января 2019, 02:36
В Тольятти на козырьке подъезда на Цветном бульваре нашли тело женщины

В Тольятти на козырьке подъезда на Цветном бульваре нашли тело женщины

Во вторник. 22 января, случайные прохожие обнаружили на козырьке шестнадцатиэтажного дома № 9 по Цветному бульвару в Автозаводском районе Тольятти жуткую находку - труп женщины. Видимо, она упала с высоты, пишут в соцсетях. Пользователи предупредили горожан, чтобы они не проходили 
22 января 2019, 11:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх