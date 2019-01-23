Подробности о новом прорыве на Стара-Загоре: устранить его надеются к утру Стали известны подробности о новой аварии на Стара-Загоре. Напомним, что вечером в среду во время подачи теплоносителя было выявлено еще одно повреждение. Подача теплоносителя была сразу же прекращена, начата подготовка к земляным работам на объекте. Ремонтные работы продлятся всю ночь. …