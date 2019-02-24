РФС отказал Тихонову в рассмотрении спора о взыскании долга с "Крыльев Советов"
Соответствующий документ опубликован на сайте Палаты РФС по разрешению споров. Какие претензии возникли у эк-главного тренера самарского клуба Андрей Тихонова к своему бывшему работодателю не уточняется. Тихонову отказали рассматривать дело с формулировкой «ввиду несоблюдения заявителем претензионного порядка урегулирования спора».
Напомним, Тихонов возглавил самарский клуб в июне 2017 года и покинул свой пост в октябре 2018-го. Его преемником стал черногорский специалист Миодраг Божович.
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