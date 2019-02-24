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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В трансферную кампанию в «Крылья Советов» пришли шесть новичков

В трансферную кампанию в «Крылья Советов» пришли шесть новичков

В трансферную кампанию «Крылья Советов» пополнили шесть новичков. При этом к «молодежке» присединились пять игроков.  Напомним, что трансферное окно закрывается сегодня, 22 февраля. Как отметили представители клуба, состав команды пополнили как опытные, так и молодые перспективные футболисты. Между тем, самарский 
22 февраля 2019, 02:17
«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек

«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек

В понедельник, 18 февраля, футболисты «Крыльев Советов» вылетели из Москвы в Анталию, а затем - в Белек. Там пройдет заключительный учебно-тренировочный сбор в зимнее межсезонье. После прибытия в отель у спортсменов запланирована тренировка. Сбор продлится с 18 февраля по 1 
18 февраля 2019, 07:42
Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Во вторник, 12 февраля, тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов побывал в расположении самарского клуба «Крылья Советов» в Турции и посмотрел на игру самарцев и их соперников из казахстанского «Кайсара». Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу 
13 февраля 2019, 08:07
Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

В среду, 6 февраля, самарские «Крылья Советов» сыграли товарищеский матч с сербским «Партизаном». Напомним, что в Турции продолжается подготовка команды ко второй половине чемпионата России. Контрольная игра завершилась ничьей со счетом 0:0, соперники так и не смогли распечатать ворота друг 
7 февраля 2019, 09:38
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