«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек … В понедельник, 18 февраля, футболисты «Крыльев Советов» вылетели из Москвы в Анталию, а затем - в Белек. Там пройдет заключительный учебно-тренировочный сбор в зимнее межсезонье. После прибытия в отель у спортсменов запланирована тренировка. Сбор продлится с 18 февраля по 1