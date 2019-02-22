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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Накануне вечером, 22 февраля, под Сызранью случилось серьезное ДТП с пострадавшими. Примерно в 17:00 неподалеку от «Октябрьского» выезда на федеральную трассу М-5 столкнулись Datsun On-DO и грузовик Renault. По информации регионального Главка полиции, 43-летний мужчина ехал на иномарке в сторону 
22 февраля 2019, 03:05
Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра

Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра

Накануне вечером в аэропорту Внуково едва не произошла трагедия — из-за сильного ветра там чудом не разбился самолет. Воздушное судно уходило на второй круг при заходе на посадку и задело хвостом взлетку, пишет mash.ru. Опасное ЧП случилось в 21:53 
22 февраля 2019, 01:21
В Самаре из-за снега обвалилась крыша дома Челышева

В Самаре из-за снега обвалилась крыша дома Челышева

Стало известно, что под тяжестью снега обвалилась крыша у памятника архитектуры - доходного дома купца Челышева, расположенного на улице Красноармейской, 60. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, обвал пришелся на чердак, пишет progorodsamara.ru. По словам старшего по дому 
22 февраля 2019, 12:59
70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума

70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. Это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Сейчас региональный Пенсионный фонд готов к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина индексировать пенсии сверх прожиточного минимума. 
22 февраля 2019, 12:20
«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек

«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек

В понедельник, 18 февраля, футболисты «Крыльев Советов» вылетели из Москвы в Анталию, а затем - в Белек. Там пройдет заключительный учебно-тренировочный сбор в зимнее межсезонье. После прибытия в отель у спортсменов запланирована тренировка. Сбор продлится с 18 февраля по 1 
18 февраля 2019, 07:42
Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Во вторник, 12 февраля, тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов побывал в расположении самарского клуба «Крылья Советов» в Турции и посмотрел на игру самарцев и их соперников из казахстанского «Кайсара». Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу 
13 февраля 2019, 08:07
Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

В среду, 6 февраля, самарские «Крылья Советов» сыграли товарищеский матч с сербским «Партизаном». Напомним, что в Турции продолжается подготовка команды ко второй половине чемпионата России. Контрольная игра завершилась ничьей со счетом 0:0, соперники так и не смогли распечатать ворота друг 
7 февраля 2019, 09:38
Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК

Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК "Крылья Советов"

Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов на встрече с болельщиками 6 февраля рассказал о задачах, которые стоят перед футбольным клубом "Крылья Советов". Ведётся работа по увеличению размера спонсорских средств в доле доходов. Разрабатывается новая структура, причем изучалась структура европейских клубов, 
6 февраля 2019, 08:46
Футболист самарских «Крыльев» ушел в «Зенит»

Футболист самарских «Крыльев» ушел в «Зенит»

Как сообщает официальный сайт петербургской команды, контракт Ибрагима Цаллагова с «Зенитом» рассчитан на 3,5 года. Российский защитник стал третьим новичком питерцев в зимнее трансферное окно. Напомним, ранее озвучивалась трансферная сумма в 300 тысяч евро. Соглашение с самарским клубом истекало в 

30 декабря 2016, 03:05
СМИ: Прибыль «Зенита» от перехода Халка составила около €45 млн

СМИ: Прибыль «Зенита» от перехода Халка составила около €45 млн

29-летний бразильский нападающий сегодня официально стал игроком китайского клуба.
30 июня 2016, 04:00
СМИ: Денисов выставлен на трансфер, отступные по контракту составляют 20 млн евро

СМИ: Денисов выставлен на трансфер, отступные по контракту составляют 20 млн евро

По сообщениям российской спортивной прессы, отступные в контракте футболиста московского «Динамо» и сборной России составляют 20 миллионов евро, пишет «Чемпионат.com».
На сегодняшний день полузащитник отстранен от тренировок в стане бело-голубых за вмешательство в работу наставника команды Станислава Черчесова.
Денисов выставлен 
8 апреля 2015, 05:49
«Зенит» не получал предложений от «Локомотива» по трансферу Александра Кержакова

«Зенит» не получал предложений от «Локомотива» по трансферу Александра Кержакова

Пресс-служба питерского клуба опровергла информацию о том, что их форвардом Александром Кержаковым интересовался столичный клуб.
Дмитрий Циммерман заявил, что не было никаких предложений ни по трансферу, ни по аренде.
Ранее в СМИ появилась информация, что московский «Локомотив» проявляет интерес к 

10 февраля 2015, 08:17
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