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Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека
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22 февраля 2019, 03:05
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Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра
Накануне вечером в аэропорту Внуково едва не произошла трагедия — из-за сильного ветра там чудом не разбился самолет. Воздушное судно уходило на второй круг при заходе на посадку и задело хвостом взлетку, пишет mash.ru. Опасное ЧП случилось в 21:53 …
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22 февраля 2019, 01:21
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В Самаре из-за снега обвалилась крыша дома Челышева
Стало известно, что под тяжестью снега обвалилась крыша у памятника архитектуры - доходного дома купца Челышева, расположенного на улице Красноармейской, 60. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, обвал пришелся на чердак, пишет progorodsamara.ru. По словам старшего по дому …
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22 февраля 2019, 12:59
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70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума
Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. Это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Сейчас региональный Пенсионный фонд готов к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина индексировать пенсии сверх прожиточного минимума. …
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22 февраля 2019, 12:20
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«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек
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18 февраля 2019, 07:42
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Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»
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13 февраля 2019, 08:07
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Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»
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7 февраля 2019, 09:38
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Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК "Крылья Советов"
Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов на встрече с болельщиками 6 февраля рассказал о задачах, которые стоят перед футбольным клубом "Крылья Советов". Ведётся работа по увеличению размера спонсорских средств в доле доходов. Разрабатывается новая структура, причем изучалась структура европейских клубов, …
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6 февраля 2019, 08:46
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Футболист самарских «Крыльев» ушел в «Зенит»
Как сообщает официальный сайт петербургской команды, контракт Ибрагима Цаллагова с «Зенитом» рассчитан на 3,5 года. Российский защитник стал третьим новичком питерцев в зимнее трансферное окно. Напомним, ранее озвучивалась трансферная сумма в 300 тысяч евро. Соглашение с самарским клубом истекало в …
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30 декабря 2016, 03:05
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СМИ: Прибыль «Зенита» от перехода Халка составила около €45 млн
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30 июня 2016, 04:00
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СМИ: Денисов выставлен на трансфер, отступные по контракту составляют 20 млн евро
По сообщениям российской спортивной прессы, отступные в контракте футболиста московского «Динамо» и сборной России составляют 20 миллионов евро, пишет «Чемпионат.com».
На сегодняшний день полузащитник отстранен от тренировок в стане бело-голубых за вмешательство в работу наставника команды Станислава Черчесова.
Денисов выставлен …
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8 апреля 2015, 05:49
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«Зенит» не получал предложений от «Локомотива» по трансферу Александра Кержакова
Пресс-служба питерского клуба опровергла информацию о том, что их форвардом Александром Кержаковым интересовался столичный клуб.
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10 февраля 2015, 08:17
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