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В Самарской области рыбак поймал 70-килограммового сома

В Самарской области рыбак поймал 70-килограммового сома

В Самарской области рыбак подстрелил знатную добычу - 70-килограммового сома. Мужчина уточнил, что не нарушал закон и зашел в воду ровно в полночь с 10 на 11 июня - когда окончился нерестовый запрет. В какой-то момент подводный охотник услышал, как 
14 июня 2019, 04:46
Самарец выудил из Волги огромного жереха

Самарец выудил из Волги огромного жереха

Отличный улов выудил на днях самарский рыбак Алексей Голеусов. Попытать удачу мужчина решил на правом берегу Волги.

«Давно хотел здесь половить именно с берега для разнообразия. Как оказалось, не зря. Телу приятно, отдыхаешь душой», - рассказывает Алексей.

По его словам, клевать начало 

5 июня 2019, 03:21
Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой

Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой

Выяснилось, чем была больна рыба, которую на днях выловил рыбак из Сызрани. Специалисты местной подстанции по борьбе с заболеваниями животных рассказали, что она была заражена щучьей чумой. Напомним, что житель Сызрани показал своей улов, который выудил в акватории Волги 
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В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области поймали браконьера из Ульяновска: теперь 60-летнему мужчине грозит до двух лет в колонии. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, вечером 21 мая правоохранители в акватории реки Волга Саратовского водохранилища задержали мужчину. По версии следствия, он рыбачил с помощью 
30 мая 2019, 02:44
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