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Самарец выудил из Волги огромного жереха

Самарец выудил из Волги огромного жереха

Отличный улов выудил на днях самарский рыбак Алексей Голеусов. Попытать удачу мужчина решил на правом берегу Волги.

«Давно хотел здесь половить именно с берега для разнообразия. Как оказалось, не зря. Телу приятно, отдыхаешь душой», - рассказывает Алексей.

По его словам, клевать начало 

5 июня 2019, 03:21
Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой

Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой

Выяснилось, чем была больна рыба, которую на днях выловил рыбак из Сызрани. Специалисты местной подстанции по борьбе с заболеваниями животных рассказали, что она была заражена щучьей чумой. Напомним, что житель Сызрани показал своей улов, который выудил в акватории Волги 
31 мая 2019, 10:48
В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области поймали браконьера из Ульяновска: теперь 60-летнему мужчине грозит до двух лет в колонии. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, вечером 21 мая правоохранители в акватории реки Волга Саратовского водохранилища задержали мужчину. По версии следствия, он рыбачил с помощью 
30 мая 2019, 02:44
В Самарской области поймали подводных охотников

В Самарской области поймали подводных охотников

Сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции во время рейда на акватории Волги задержали двух мужчин 27 и 26 лет. По данным правоохранителей, эти люди использовали снаряжение для подводной охоты, применение которого запрещено в нерестовый период - с 20 апреля по 10 
28 мая 2019, 04:01
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
В Самарской области двое браконьеров за ловлю рыбы на «косынку» могут сесть на 2 года

В Самарской области двое браконьеров за ловлю рыбы на «косынку» могут сесть на 2 года

В Сызранском районе области, около села Усинское полицейские задержали двух браконьеров. Правоохранители выехали в рейд на берег Тишерека, где и нашли двух нарушителей 41 и 45 лет. Мужчины использовали запрещенное орудие лова - «косынку» и наловили окуней, уклейку, плотву и 
29 апреля 2019, 01:38
В Самарской области временно запретили охоту

В Самарской области временно запретили охоту

С пятницы, 26 апреля, в Самарской области был установлен временный запрет на любительскую и спортивную охоту на территории охотничьих угодий. Он будет действовать с 27 апреля по 5 мая. Это решение принято для сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания 
27 апреля 2019, 08:47
Реки Самарской области очистят от незаконных сетей, бредней и экранов

Реки Самарской области очистят от незаконных сетей, бредней и экранов

В субботу, 27 апреля, с 10:00 на водоемах Самарской области будет проходить акция «Волга без сетей». Активисты и представители надзорных органов очистят реки от незаконно установленных сетей, бредней, экранов. По традиции, за 5-6 часов из воды достанут более 400 запрещенных 
24 апреля 2019, 10:45
В водоемах Самарской области массово гибнет рыба

В водоемах Самарской области массово гибнет рыба

В Самарской области рыбаки и подводные охотники зафиксировали экологическое ЧП сразу на нескольких реках, впадающих в Волгу. По информации из городских пабликов Самары, Сызрани и Новокуйбышевска, в минувшие выходные, после схода льда на Татьянке, Криуше, Сухой Самарке и в прилегающих 

9 апреля 2019, 12:52
Старший лейтенант из Сызрани случайно застрелил друга, охотясь на уток

Старший лейтенант из Сызрани случайно застрелил друга, охотясь на уток

Старший лейтенант ВВС из бортовой учебной авиационной базы в Сызрани случайно ранил во время охоты на уток своего приятеля. Это произошло в Пугачевском районе Саратовской области рано утром в субботу, 6 апреля. 33-летний старший инспектор отдела охраны ИК-17, майор внутренней 
8 апреля 2019, 01:04
В Самарской области предложили запретить снегоходы в охотничьих угодьях

В Самарской области предложили запретить снегоходы в охотничьих угодьях

В Самарской области озаботились безопасностью диких животных. В регионе участились случаи незаконного отлова копытных путем длительного преследования по глубокому снегу. Чаще всего страдают косули - браконьеры на снегоходах их просто загоняют, и часто это делают ради развлечения. Подобные случаи в 
5 марта 2019, 09:20
Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

В суд в Самарской области направили уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Сызрани. Его обвиняют в незаконной охоте с применением механического транспортного средства с причинением особо крупного ущерба. По версии следствия, этот мужчина в ночь с 9 на 10 января 
4 марта 2019, 05:31
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