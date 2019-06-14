В Самарской области двое браконьеров за ловлю рыбы на «косынку» могут сесть на 2 года … В Сызранском районе области, около села Усинское полицейские задержали двух браконьеров. Правоохранители выехали в рейд на берег Тишерека, где и нашли двух нарушителей 41 и 45 лет. Мужчины использовали запрещенное орудие лова - «косынку» и наловили окуней, уклейку, плотву и