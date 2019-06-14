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Самарец выудил из Волги огромного жереха
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5 июня 2019, 03:21
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Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой
Выяснилось, чем была больна рыба, которую на днях выловил рыбак из Сызрани. Специалисты местной подстанции по борьбе с заболеваниями животных рассказали, что она была заражена щучьей чумой. Напомним, что житель Сызрани показал своей улов, который выудил в акватории Волги …
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31 мая 2019, 10:48
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В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков
В Самарской области поймали браконьера из Ульяновска: теперь 60-летнему мужчине грозит до двух лет в колонии. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, вечером 21 мая правоохранители в акватории реки Волга Саратовского водохранилища задержали мужчину. По версии следствия, он рыбачил с помощью …
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30 мая 2019, 02:44
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В Самарской области поймали подводных охотников
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28 мая 2019, 04:01
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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В Самарской области двое браконьеров за ловлю рыбы на «косынку» могут сесть на 2 года
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29 апреля 2019, 01:38
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В Самарской области временно запретили охоту
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27 апреля 2019, 08:47
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Реки Самарской области очистят от незаконных сетей, бредней и экранов
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24 апреля 2019, 10:45
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В водоемах Самарской области массово гибнет рыба
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9 апреля 2019, 12:52
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Старший лейтенант из Сызрани случайно застрелил друга, охотясь на уток
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8 апреля 2019, 01:04
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В Самарской области предложили запретить снегоходы в охотничьих угодьях
В Самарской области озаботились безопасностью диких животных. В регионе участились случаи незаконного отлова копытных путем длительного преследования по глубокому снегу. Чаще всего страдают косули - браконьеры на снегоходах их просто загоняют, и часто это делают ради развлечения. Подобные случаи в …
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5 марта 2019, 09:20
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Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов
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4 марта 2019, 05:31
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