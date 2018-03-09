В Самаре опять трамвай сошел с рельсов: на этот раз возле «Звезды» передает 63.ru со ссылкой на очевидцев инцидента.



На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они обеспечивали транспортную безопасность. По предварительным данным, один … Сегодня, 1 июля, около 11:00 на Ново-Садовой вблизи КРЦ «Звезда» сошел с рельсов одновагонный трамвай 4 маршрута,со ссылкой на очевидцев инцидента.На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они обеспечивали транспортную безопасность. По предварительным данным, один