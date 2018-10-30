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Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер

Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер

В ближайшие дни на погоду в Самарской области будет влиять антициклон, сформировавшийся над районами Скандинавии. Воздушные массы, которые поступают в Поволжье с северных и северо-западных частей России, обусловят погоду без осадков со слабым ветром. Температура будет типичной для этого времени 
30 октября 2018, 05:02
В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы уже во второй раз напали на арт-объект в сквере Мичурина. Напомним, что эффектный арт-объект «Трамвай» с подсветкой и необычные скамейки, в дизайне которых угадываются рельсы и шпалы, поставили в парке этим летом. Архитекторы провели много времени в 
30 октября 2018, 04:33
На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары 
30 октября 2018, 03:12
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего 
30 октября 2018, 02:56
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
Предварительную причину крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» назовут в конце недели

Предварительную причину крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» назовут в конце недели

Предварительная версия крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» будет официально обнародована в конце рабочей недели, когда специальная комиссия, работавшая на «Прогрессе», подготовит соответствующий отчет.  А пока, как пишет «Коммерсант», эксперты склоняются к тому, что приоритетной версией аварии является ошибка при сборке на «Байконуре».
18 октября 2018, 09:38
В Самаре Дмитрий Рогозин обсудит причины аварии с «Союзом-ФГ»

В Самаре Дмитрий Рогозин обсудит причины аварии с «Союзом-ФГ»

В среду, 17 октября, в РКЦ «Прогресс» состоится заседание аварийной комиссии по разбору аварии с ракетой-носителем «Союз-ФГ».В мероприятии примут участие генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также представители компаний, выпускающих боевую ракетную технику — генеральные конструкторы Московского института теплотехники и 
17 октября 2018, 09:24
До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»

До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»

ЧП в космической отрасли. На этот раз оно напрямую касается Самары. В четверг в 11 часов 40 минут московского времени с космодрома Байконур был совершен запуск космического корабля "Союз МС-10", на борту которого находились члены очередной экспедиции на МКС. На 
11 октября 2018, 10:12
Директору РКЦ «Прогресс» Кирилину объявят выговор за ошибки при запуске «Союза»

Директору РКЦ «Прогресс» Кирилину объявят выговор за ошибки при запуске «Союза»

Комиссия по оценке должностных лиц Роскосмоса обнародовала на официальном сайте ведомства имена виновников неудачного запуска 28 ноября с дальневосточного космодрома «Восточный» ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» и попутной полезной нагрузкой. Спутник рухнул в океан.
 
27 декабря 2017, 10:55
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