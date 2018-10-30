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Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер
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30 октября 2018, 05:02
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В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина
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30 октября 2018, 04:33
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На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову
В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары …
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30 октября 2018, 03:12
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В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке
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30 октября 2018, 02:56
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Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе
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30 октября 2018, 02:36
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Предварительную причину крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» назовут в конце недели
Предварительная версия крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» будет официально обнародована в конце рабочей недели, когда специальная комиссия, работавшая на «Прогрессе», подготовит соответствующий отчет. А пока, как пишет «Коммерсант», эксперты склоняются к тому, что приоритетной версией аварии является ошибка при сборке на «Байконуре».
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18 октября 2018, 09:38
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В Самаре Дмитрий Рогозин обсудит причины аварии с «Союзом-ФГ»
В среду, 17 октября, в РКЦ «Прогресс» состоится заседание аварийной комиссии по разбору аварии с ракетой-носителем «Союз-ФГ».В мероприятии примут участие генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также представители компаний, выпускающих боевую ракетную технику — генеральные конструкторы Московского института теплотехники и …
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17 октября 2018, 09:24
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До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»
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11 октября 2018, 10:12
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Директору РКЦ «Прогресс» Кирилину объявят выговор за ошибки при запуске «Союза»
Комиссия по оценке должностных лиц Роскосмоса обнародовала на официальном сайте ведомства имена виновников неудачного запуска 28 ноября с дальневосточного космодрома «Восточный» ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» и попутной полезной нагрузкой. Спутник рухнул в океан.
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27 декабря 2017, 10:55