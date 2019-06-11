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Материалы по теме:

Форум «Добрые новости» состоялся в Самаре

Форум «Добрые новости» состоялся в Самаре

Накануне в учебно-спортивном центре «Грация» прошел форум партийных проектов «Единой России» «Добрые новости». В нем приняли участие более полутора тысяч человек - представители общественных организаций, специалисты в сфере социальной политики, журналисты, блогеры и студенты. Цель проекта, созданного по инициативе реготделения 

28 февраля 2018, 08:01
В Самаре прошел региональный форум общественного самоуправления

В Самаре прошел региональный форум общественного самоуправления

В Самаре состоялся региональный форум общественного самоуправления, на который съехались представители общественных советов микрорайонов, органов местной власти и главы поселений. Всего более двух тысяч человек. В мероприятии принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В своем выступлении он подчеркнул, 

13 декабря 2017, 02:52
На полигоне “Рощинский” состоится показательный бой на танках Т-72Б3

На полигоне “Рощинский” состоится показательный бой на танках Т-72Б3

25 августа в 15:00 на Рощинском полигоне в Самарской области начнется  приволжская часть Международного военно-технического форума “Армия-2017”.
21 августа 2017, 04:06
Гранты форума «iВолга» выросли на 5 млн рублей

Гранты форума «iВолга» выросли на 5 млн рублей

Регистрация кандидатов на участие в юбилейном, пятом молодежном форуме Приволжского федерального округа Иволга продлится до 15 мая.
Конкурс уже превышает 3,5 человека на место. Общий размер грантов форума в пятый год проведения увеличен с 9 до 14 миллионов рублей. На 

5 мая 2017, 03:22
В Самарской области существует 125 видов социальных выплат

В Самарской области существует 125 видов социальных выплат

В эти минуты в Самарской филармонии проходит праздничное мероприятие, посвященное Дню соцработника. Специалистов поздравил губернатор Николай Меркушкин. Он отметил, что в регионе существует 125 видов социальных выплат, которые получают 1 млн 200 нуждающихся. В этом году им в общей сложности 
8 июня 2015, 03:18
В сельских районах Самарской области не хватает библиотек

В сельских районах Самарской области не хватает библиотек

Российская Счетная палата в ходе проверки оптимизации организаций соцобслуживания, культурных, медицинских и образовательных учреждений в регионах страны в 2014 году выявила неутешительные факты. В сельских районах Самарской области не хватает библиотек, в культработники берут сотрудниц животноводческих комплексов с начальным образованием, а 
14 апреля 2015, 01:56
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