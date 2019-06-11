11 июня в Тольятти на базе технопарка «Жигулевская долина» прошел форум "Цифровизация. Национальные проекты. Социальная защита", посвященный Дню социального работника. Целью мероприятия являлось распространение современных цифровых технологий в работе учреждений соцзащиты. В работе форума приняли участие около 1000 человек.
Пленарное заседание форума открыл губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что систему соцпеддержки в области надо сделать максимально эффективной. Также глава региона напомнил, что в этом году губерния получит 3,5 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта «Демография».
"Нашей задачей является не только своевременное и полноценное внедрение на территории области всех новых мер поддержки, но и грамотное их сочетание с уже действующими — для достижения максимальной эффективности. Эта синергия крайне важна", — сказал Дмитрий Азаров.
Гостям форума презентовали уникальные электронные сервисы, разработанные в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области. Всего их шесть, и они выполняют разные функции — от оформления путевки в детский лагерь до определения возможных мер соцподдержки. Кроме того в рамках мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве между органами власти и коммерческими организациями.
"Крайне важно, что форум стал местом заключения соглашений о сотрудничестве. Практическое взаимодействие органов власти с научными, коммерческими, общественными организациями является примером социального партнерства и кратно увеличивает наши возможности. В деле выведения социальной сферы на качественно новый уровень нам призваны помочь интерактивные форматы и коммуникации, новые технические средства, современные сервисы. Мы сегодня видели целый ряд хороших примеров таких ресурсов, наглядно продемонстрированы успешные практики. Одни уже системно действуют, другие только готовятся к внедрению в повседневную деятельность. Первые нужно развивать и органично совмещать, вторые энергично поддерживать и тиражировать", — отметил губернатор.
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