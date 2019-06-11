В Самаре прошел региональный форум общественного самоуправления В Самаре состоялся региональный форум общественного самоуправления, на который съехались представители общественных советов микрорайонов, органов местной власти и главы поселений. Всего более двух тысяч человек. В мероприятии принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В своем выступлении он подчеркнул, …