В США крупным вузам выделили гранты на изучение России В ряд университетов США будут направлены гранты на изучение России от благотворительной организаций Carnegie Corporation. За два года Колумбийский университет в Нью-Йорке, Индианский университет в Блумфилде и Висконсинский университет в Мэдисоне получат по 1 миллиону долларов на изучение РФ. Сообщается, что гранты …