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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Под Самарой прошел форум православной молодежи

Под Самарой прошел форум православной молодежи

Первый губернский молодежный форум "Отечества наследники" собрал у подножия Царева кургана в поселке Волжский более тысячи студентов высших и средних учебных заведений Самарской области.
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Молодежный форум инновационных идей «iВолга» подводит итоги

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27 июня 2013, 12:05
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