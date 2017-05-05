Регистрация кандидатов на участие в юбилейном, пятом молодежном форуме Приволжского федерального округа Иволга продлится до 15 мая.
Конкурс уже превышает 3,5 человека на место. Общий размер грантов форума в пятый год проведения увеличен с 9 до 14 миллионов рублей. На проведение крупнейшего молодежного слета Поволжья выделено пятьдесят миллионов рублей, и эта сумма может быть увеличена в случае необходимости, подтвердил губернатор Самарской области.
На сайте iВолги зарегистрировались уже более 7100 желающих представить самостоятельно разработанные проекты на суд экспертного жюри десяти тематических смен. На форум планируют приехать студенты и молодые специалисты из восьми стран. Инклюзивный городок намерены заполнить около ста новаторов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, из регионов, которые не входят в Приволжский федеральный округ.
Проблемные вопросы, которые возникают при подготовке к проведению юбилейного, пятого молодежного форума Приволжского федерального округа Иволга не носят системного характера и решаются в рабочем порядке, отметили организаторы.
Главный слет талантливой молодежи Поволжья традиционно пройдет на поляне Мастрюковских озер с 14 по 24 июня.
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