Скончался автор комиксов о Человеке-пауке и Железном человеке

… Во вторник стало известно о смерти американского писателя Стэна Ли. Он скончался еще 12 октября на 95-м году жизни. Мужчине стало плохо и его доставили в одну из клиник Лос-Анджелеса, но медики не смогли его спасти, сообщает ТАСС