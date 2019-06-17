16 июня ушел из жизни известный самарский врач Анатолий Улунов. Ему было 67 лет.
Анатолий Улунов 30 лет своей жизни отдал военной медицине. Он был участником боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. Удостоился пяти боевых орденов.
На гражданской службе Анатолий Улунов 13 лет возглавлял самарскую городскую больницу №6. Награжден почетным знаком Губдумы «За заслуги перед землёй Самарской».
Прощание с умершим пройдет в Окружном доме офицеров 18 июня. Начало церемонии в 11:00.
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