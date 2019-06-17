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Скончался автор комиксов о Человеке-пауке и Железном человеке

Скончался автор комиксов о Человеке-пауке и Железном человеке

Во вторник стало известно о смерти американского писателя Стэна Ли. Он скончался еще 12 октября на 95-м году жизни. Мужчине стало плохо и его доставили в одну из клиник Лос-Анджелеса, но медики не смогли его спасти, сообщает ТАСС.
13 ноября 2018, 03:46
Умерла актриса театра «СамАрт» Вера Синина

Умерла актриса театра «СамАрт» Вера Синина

2 октября стало известно о смерти ветерана театра «СамАрт» Веры Сининой. Она скончалась на 92-м году жизни.

Вера Васильевна посвятила работе в театре 40 лет своей жизни. Ее репертуарный лист составляют яркие роли в таких спектаклях, как «Кошкин Дом», «Чижик выходит 

2 октября 2018, 05:09
Песни, прославившие имя Иосифа Кобзона

Песни, прославившие имя Иосифа Кобзона

В четверг, 30 августа не стало одного из легендарных артистов – Иосифа Кобзона. Ему было 80 лет. С 2005 года певец боролся с раком. Несмотря на тяжелый недуг, он продолжал гастрольную деятельность и радовал поклонников.

В репертуаре Иосифа Кобзона 
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Умер бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области Василий Глотов

Умер бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области Василий Глотов

18 марта скоропостижно скончался бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Василий Глотов. Ему было 57 лет.

В систему Министерства внутренних дел Василий Анатольевич пришел в 1980 году. Он начал свою работу с должности простого милиционера в Москве. Позже 

19 марта 2018, 09:04
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