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Застроят ли парк 60-тилетия Советской власти в Самаре?
В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-тилетия Советской власти.
Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в …
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5 декабря 2018, 10:12
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О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака
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5 декабря 2018, 09:52
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В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину
В среду, 5 декабря, в 17:15 на железнодорожной станции Киркомбинат произошла трагедия — электропоезд сбил насмерть 39-летнего мужчину. По предварительным данным, он шел вдоль путей и угодил под поезд. На месте событий работала следственно-оперативная группа и представители прокуратуры. Сейчас ведется …
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5 декабря 2018, 09:17
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В блогах: идея внедрить в самарских автобусах оплату банковскими картами - это утопия
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5 декабря 2018, 08:55
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В блогах: в Самаре сварщики, строители и грузчики становятся мастерами по маникюру
Блогер Анна Носова поведала, что в Самаре бывшие сварщики, строители и грузчики идут работать в сферу красоты. "Все больше мужиков решаются стать мастерами по маникюру и бровям, - утверждает автор. - Сегодня моя «бровистка» рассказала, что на обучение приходит …
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5 декабря 2018, 08:50
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В блогах: немцы бомбили Куйбышев
Интересный факт о Великой Отечественной войне поведал в "Фейсбуке" самарец Олег Ракшин. "Прослушал старое интервью, записанное еще в 1983 году. Женщина с одной из барж рассказывает, как прорывались из Сталинграда. Всю дорогу до Куйбышева их бомбили. Весь караван судов …
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5 декабря 2018, 09:55
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В блогах: в Самаре появится проект "Бабушка на час"
Блогер Ольга Шелест рассказала, что в Самаре в марте 2019 года собираются запустить проект "Бабушка на час" (помощь семьям с паллиативными детьми). "История мамы-одиночки из Тольятти, которая «вышла из окна» с сыном-инвалидом, отшумела в СМИ, - пишет автор. - …
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4 декабря 2018, 07:44