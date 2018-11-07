Около 6 тысяч человек участвовали в Параде Памяти в Самаре В среду, 7 ноября, около 6 тысяч человек приняли участие в Параде Памяти на площади Куйбышева. Это парадные расчеты армии, ветеранских и патриотических организаций, спортивных школ, сузов и вузов, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ. … Напомним, что масштабное мероприятие посвящено