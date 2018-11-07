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Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов
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7 ноября 2018, 07:27
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В блогах. С козы на кота: Варламов предложил изменить герб Самары
Известный блогер Илья Варламов предложил изменить герб Самары. "Главная достопримечательность Самары - коты", - пишет автор в "Инстаграме". - Надо развивать линию на кошачью столицу России! Нигде я еще не видел столько котов на улицах. Они в каждом окне, …
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7 ноября 2018, 06:02
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В блогах: самарские музейные фейки
Блогер Алексей Сиверкин рассказал про самарские музейные фейки. "Нигде, как в Самаре, так не бросается в глаза работа музеев - спустя рукава, - считает автор. - Вина в том не искусствоведов и дам-хранительниц. Им самим неудобно за подвохи, устроенные …
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7 ноября 2018, 05:57
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В блогах: в Самаре появился "дом кошмаров"
В паблике "Гражданский патруль" соцсети "ВКонтакте" поведали про дом кошмаров, который пугает жителей Самары. Речь идет о хрущевке на улице Революционной.
"Оголенная проводка, торчащая из стен, разрушающиеся лестницы, падающие на голову кирпичи и стойкая канализационная вонь мешают жить …
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7 ноября 2018, 05:41
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Около 6 тысяч человек участвовали в Параде Памяти в Самаре
В среду, 7 ноября, около 6 тысяч человек приняли участие в Параде Памяти на площади Куйбышева. Это парадные расчеты армии, ветеранских и патриотических организаций, спортивных школ, сузов и вузов, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ.
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7 ноября 2018, 05:36
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17-летний самарец «сдал» отца силовикам
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7 ноября 2018, 12:14
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50-летний тольяттинец предстал перед судом за размещение видео в соцсети
Перед судом в Тольятти предстал 50-летний местный житель. Мужчина разместил на своей своей страничке в соцсети видеозапись, которая по решению Кировского районного суда Новосибирска была признана «экстремистским материалом, направленным на возбуждение ненависти, вражды к определенной социальной группе». В поле зрения …
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7 ноября 2018, 09:22
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Экс-руководителя ДУИ Самары Дмитрия Феоктистова арестовали за взятку
В Подмосковье арестован бывший самарский чиновник Дмитрий Феоктистов, который ранее возглавлял городской департамент управления имуществом, а в 2017-м году стал заместителем главы администрации Красногорска по земельно-имущественным отношениям. Феоктистова обвиняют в получении взятки в 2,8 млн рублей, сообщает "КоммерсантЪ".
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7 ноября 2018, 08:11
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Многодетную мать из Жигулевска поймали на мошенничестве
Жительница Жигулевска стала фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество при получении выплат». По версии следствия, 45-летняя женщина незаконно получила 100 тысяч рублей от государства. По данным силовиков, она обратилась в госучреждение с заявлением назначить ей единовременную денежную выплату, которая полагается …
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6 ноября 2018, 11:58