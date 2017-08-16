1 сентября в Октябрьском и Красноглинском районах начнется тотальная зачистка дворов от брошенных транспортных средств. Первыми кандидатами на зачистку станут сгоревшие автомобили, превратившиеся в места складирования мусора, загромождающие проезды, создающие помехи работе уборочной и спецтехники.
Поиском таких авто займется спецкомиссия, в обязанности которой войдут осмотр, фотосъемка и выявление хозяина с помощью полиции. Если владельца не найдут, машину переместят на спецстоянку. Если в течение 6 месяцев ее хозяин так и не объявится, то она перейдет в собственность района, а затем будет утилизирована. Напомним, мэрия еще 5 лет назад обещала полностью очистить город от брошенных авто. Ежегодно на этот проект тратилось от 1 до 2 млн рублей. Но этих денег хватало на перевозку от силы полутора-двух сотен машин. В прошлом году мэрия решила переложить проблему на районы и предложила их руководителям самим «предусмотреть в бюджетах расходы на эти цели». Сколько в Самаре безхозных машин, точно не знает никто. В некоторых источниках фигурирует цифра около 1 тысячи единиц. То есть в среднем по одной машине в каждом дворе.
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