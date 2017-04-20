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Самарцев кормят булочками из бетона
Блогер Анна Носова поведала про "булочки с бетонной посыпкой". "По улице Кабельной, дом 7, расположилось некое заведение, которое занимается производством булочек. У владельца пекарни, видимо, своя технология выпечки, потому как хлебные изделия сохнут на улице под жаркими лучами солнца …
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20 апреля 2017, 05:51
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Самарцев травят
В другой группе "ВК" - "Самара life" - поведали, какой нынче газ подают в квартиры одного из домов по улице Стара-Загоре. "Для непросвещённых поясню, что красное пламя говорит о повышенном уровне угарного газа, - пишет автор. - Готовить на …
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19 апреля 2017, 06:26
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Дорога в Самару стала опасней
Блогер Алексей Перезнатнов показал, как проходит ремонт Южного моста в Самаре. "Сейчас на мосту уже перекрыли два ряда. Частично сняли парапет на пешеходке. Поставили временные разделительные столбики и знаки "Пешеходный переход" перед въездом на мост со стороны города. Установили …
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19 апреля 2017, 06:03
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В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что местные велосипедисты потребовали восстановить обочину в зеленой зоне Автограда. На днях группа активистов проехала с инспекцией по Лесопарковому шоссе. Его не так давно ремонтировали, уничтожив при этом обочину. Последняя, по нормативам, может …
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18 апреля 2017, 06:43
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В Самаре ночью горел швейный цех площадью 60 метров
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13 мая 2016, 10:54
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21-летний самарец организовал покерный клуб в Октябрьском районе
Самарские полицейские ликвидировали нелегальный покерный клуб в Октябрьском районе Самары. Операция была проведена при силовой поддержке бойцов СОБР «Омега» ГУ МВД России по Самарской области.
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9 марта 2016, 10:24
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В Самаре прокуратура требует закрыть АЗС у Центрального автовокзала
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19 февраля 2016, 01:05
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В Самаре пройдут слушания по проекту застройки на 4-й просеке
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22 декабря 2015, 09:58