8
13
30
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарцев кормят булочками из бетона

Самарцев кормят булочками из бетона

Блогер Анна Носова поведала про "булочки с бетонной посыпкой". "По улице Кабельной, дом 7, расположилось некое заведение, которое занимается производством булочек. У владельца пекарни, видимо, своя технология выпечки, потому как хлебные изделия сохнут на улице под жаркими лучами солнца 
20 апреля 2017, 05:51
Самарцев травят

Самарцев травят

В другой группе "ВК" - "Самара life" - поведали, какой нынче газ подают в квартиры одного из домов по улице Стара-Загоре. "Для непросвещённых поясню, что красное пламя говорит о повышенном уровне угарного газа, - пишет автор. - Готовить на 
19 апреля 2017, 06:26
Дорога в Самару стала опасней

Дорога в Самару стала опасней

Блогер Алексей Перезнатнов показал, как проходит ремонт Южного моста в Самаре. "Сейчас на мосту уже перекрыли два ряда. Частично сняли парапет на пешеходке. Поставили временные разделительные столбики и знаки "Пешеходный переход" перед въездом на мост со стороны города. Установили 
19 апреля 2017, 06:03
В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что местные велосипедисты потребовали восстановить обочину в зеленой зоне Автограда. На днях группа активистов проехала с инспекцией по Лесопарковому шоссе. Его не так давно ремонтировали, уничтожив при этом обочину. Последняя, по нормативам, может 
18 апреля 2017, 06:43
В Самаре ночью горел швейный цех площадью 60 метров

В Самаре ночью горел швейный цех площадью 60 метров

Сегодня, 13 мая, в Самаре произошло два крупных пожара. Первый случился в Кировском районе в третьем часу ночи. Горел швейный цех на улице Демократической. Огонь охватил готовые изделия на площади 60 квадратных метров. К месту ЧП направили 30 пожарных и 

13 мая 2016, 10:54
21-летний самарец организовал покерный клуб в Октябрьском районе

21-летний самарец организовал покерный клуб в Октябрьском районе

Самарские полицейские ликвидировали нелегальный покерный клуб в Октябрьском районе Самары. Операция была проведена при силовой поддержке бойцов СОБР «Омега» ГУ МВД России по Самарской области. 
 
В заведении изъяли более 24 000 рублей, предположительно, полученных преступным путем, а также 450 игральных 
9 марта 2016, 10:24
В Самаре прокуратура требует закрыть АЗС у Центрального автовокзала

В Самаре прокуратура требует закрыть АЗС у Центрального автовокзала

Проверка надзорного ведомства выявила, что общество с ограниченной ответственностью «Ойл» продает топливо без разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу. На юридическое лицо и руководителя АЗС завели административное дело, и впоследствии суд наложил штрафы - в 200 тысяч и 40 
19 февраля 2016, 01:05
В Самаре пройдут слушания по проекту застройки на 4-й просеке

В Самаре пройдут слушания по проекту застройки на 4-й просеке

Администрация городского округа Самара объявила о публичных слушаниях по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Советской Армии и 4-й просеки в Октябрьском районе. Мероприятие пройдет в форме сбора мнений жителей. С проектами застройки территории всем желающим можно 
22 декабря 2015, 09:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна