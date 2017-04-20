В Самаре прокуратура требует закрыть АЗС у Центрального автовокзала Проверка надзорного ведомства выявила, что общество с ограниченной ответственностью «Ойл» продает топливо без разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу. На юридическое лицо и руководителя АЗС завели административное дело, и впоследствии суд наложил штрафы - в 200 тысяч и 40 …