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Самарец не смог отметить юбилей супруги за границей из-за долгов за «коммуналку»
Драматическая история произошла недавно в Самарской области: жителя региона не пустили на юбилей супруги из-за долгов за «коммуналку». Мужчина не заплатил вовремя 394 тысячи рублей за газ, тепло и электроэнергию. Исполнительное производство о взыскании задолженности по платежам завели в Кинельском …
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9 ноября 2018, 12:04
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В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту
В четверг, 8 ноября, стартовала укладка первого асфальта на Фрунзенском мостовом переходе. Работы идут на развязке, которая соединит будущий мост с улицей Шоссейной. Для строительства дороги специалисты компании-подрядчика «Самаратрансстрой» решили применить новую технологию, которая в нашем регионе практически не использовалась. …
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9 ноября 2018, 11:25
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Продажи автомобилей LADA бьют рекорды
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9 ноября 2018, 11:02
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Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков
Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Самарской области завел уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного …
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9 ноября 2018, 10:38
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В блогах: страшный потоп на улице Революционной
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26 сентября 2018, 06:55
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Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в городе Октябрьске из-за аварии городской трубы водоснабжения серьезно пострадал частный дом. В результате двое пенсионеров остались без крыши над головой. На все вопросы местная администрация лишь пожимает плечами и отвечает, …
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4 апреля 2017, 06:26
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В Рощинском 65 жилых домов остались без холодной воды
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23 ноября 2016, 09:22
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В Самаре затопило улицу Советской Армии из-за прорыва канализации
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16 сентября 2016, 12:42