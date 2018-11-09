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Материалы по теме:

Самарец не смог отметить юбилей супруги за границей из-за долгов за «коммуналку»

Самарец не смог отметить юбилей супруги за границей из-за долгов за «коммуналку»

Драматическая история произошла недавно в Самарской области: жителя региона не пустили на юбилей супруги из-за долгов за «коммуналку». Мужчина не заплатил вовремя 394 тысячи рублей за газ, тепло и электроэнергию. Исполнительное производство о взыскании задолженности по платежам завели в Кинельском 
9 ноября 2018, 12:04
В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту

В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту

В четверг, 8 ноября, стартовала укладка первого асфальта на Фрунзенском мостовом переходе. Работы идут на развязке, которая соединит будущий мост с улицей Шоссейной. Для строительства дороги специалисты компании-подрядчика «Самаратрансстрой» решили применить новую технологию, которая в нашем регионе практически не использовалась. 
9 ноября 2018, 11:25
Продажи автомобилей LADA бьют рекорды

Продажи автомобилей LADA бьют рекорды

Октябрь стал для АвтоВАЗа рекордным месяцем по объему продаж. В прошедшем месяце было реализовано 32 тысячи автомобилей LADA, что почти на 12 процентов больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта. Всего за 10 месяцев текущего года в России было 
9 ноября 2018, 11:02
Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков

Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков

Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Самарской области завел уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного 
9 ноября 2018, 10:38
В блогах: страшный потоп на улице Революционной

В блогах: страшный потоп на улице Революционной

"В Самаре прошло уже три недели, как затопило перекресток улиц Революционной и Карла-Маркса. Но никому до этого нет никакого дела - вода течет, огромная лужа, ходить там невозможно, газоны - настоящие болота, вонь и комары", - такую жалобу на бездействие 
26 сентября 2018, 06:55
Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров

Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в городе Октябрьске из-за аварии городской трубы водоснабжения серьезно пострадал частный дом. В результате двое пенсионеров остались без крыши над головой. На все вопросы местная администрация лишь пожимает плечами и отвечает, 
4 апреля 2017, 06:26
В Рощинском 65 жилых домов остались без холодной воды

В Рощинском 65 жилых домов остались без холодной воды

Во вторник, 22 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло коммунальное ЧП. 65 жилых домов в поселке городского типа Рощинский остались без холодной воды в связи с утечкой из трубопровода, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о происшествии 

23 ноября 2016, 09:22
В Самаре затопило улицу Советской Армии из-за прорыва канализации

В Самаре затопило улицу Советской Армии из-за прорыва канализации

Утром 16 сентября на улице Советской Армии в Самаре прорвало канализацию, дорогу затопило. Коммунальное ЧП произошло между улицами Мориса Тореза и Промышленности, передает портал «63.ру».

Самарцы, ставшие свидетелями происшествия, рассказывали: прямо из асфальта начала бить ключом вода.

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16 сентября 2016, 12:42
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