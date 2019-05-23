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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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Падение цен на вторичное жилье в Самаре почти остановилось
В Самарской области почти остановилось падение цен на вторичное жилье. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга рынка недвижимости, который ежемесячно проводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. В октябре «вторичка» подешевела совсем незначительно.
«Начиная с июля этого года на вторичном рынке жилой …
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20 ноября 2017, 03:41
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Самара стала девятой по темпам снижения стоимости вторичного жилья
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6 октября 2016, 12:06
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Вторичное жилье Самары подешевело
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19 июля 2016, 04:07
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Стоимость жилья в Самаре за месяц снизилась на 1%
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19 апреля 2016, 03:59
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Россия заняла 35 место среди 119 стран мира по стоимости жизни
Россия заняла 35 место среди 119 стран мира по стоимости жизни, следует из отчета портала Numbeo.com. При ранжировании учитывались потребительские цены на продукты, рестораны и транспорт; стоимость аренды жилья, покупательская способность населения. Самая дорогая жизнь в Швейцарии, Сингапуре и Норвегии.
По …
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24 января 2015, 06:56
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Средняя цена за «квадрат» вторичного жилья в Самаре - 65 тысяч рублей
По итогам мая средняя цена одного квадратного метра жилья в Самаре составляет 65 тысяч рублей, сообщает областной Фонд жилья и ипотеки. Специалисты организации проанализировали почти 13 тысяч уникальных предложений, размещенных в открытых источниках. При этом результаты мониторинга показали, что наиболее …
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19 июня 2014, 12:54
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Министр хочет знать структуру себестоимости жилья в Самаре
30 тысяч 900 рублей. Такова решением Минрегиона России во втором квартале средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Самарской области. На очередном заседании губернского правительства глава областного минстроя Алексей Гришин предложил привязать стоимость строительства одного квадратного метра жилья в губернии к цифре, утвержденной федеральным министерством.
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26 июня 2013, 05:36
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