2
23
03
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
12 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Все билеты на матч «Крылья Советов» - ЦСКА проданы: на игру придут 38 тысяч человек

Все билеты на матч «Крылья Советов» - ЦСКА проданы: на игру придут 38 тысяч человек

В Самаре проданы все билеты на матч первого тура российской премьер-лиги. Напомним, что игра пройдет уже завтра, 31 июля, на стадионе «Самара Арена». Самарские «Крылья Советов» будут принимать московский ЦСКА. Билеты начали продавать в пятницу, 27 июля.

Ожидается, что 
30 июля 2018, 11:27
В Жигулевске мотоциклист без прав врезался в УАЗ: пострадали двое

В Жигулевске мотоциклист без прав врезался в УАЗ: пострадали двое

В воскресенье, 29 июля, произошла авария с пострадавшими в Жигулевске. В 08:40 34-летний мужчина ехал на мотоцикле «Десна» по трассе М-5 «Урал» со стороны Тольятти. По предварительной информации, на 962 километре трассы водитель не сумел выбрать безопасную скорость и нарушил 
30 июля 2018, 01:39
В Самарской психиатрической больнице установят новое оборудование в душевых

В Самарской психиатрической больнице установят новое оборудование в душевых

В областной столице объявлен аукцион по поиску подрядчика, который сделает ремонт в корпусе Самарской психиатрической больницы на улице Нагорной, 78. Как говорится на сайте госзакупок, победитель торгов должен будет поставить новые раковины из черного металла и керамики, душевые поддоны для 
30 июля 2018, 11:59
Семью с годовалым малышом, которая заблудилась в лесу под Сызранью, нашли по следам коляски

Семью с годовалым малышом, которая заблудилась в лесу под Сызранью, нашли по следам коляски

Под Сызранью в лесу около села Старая Рачейка гуляла семейная пара с годовалым ребенком. В какой-то момент супруги заблудились и мужчина позвонил спасателям. На поиски «потеряшек» отправились полицейские, бригада «скорой помощи», представители лесничества, поисково-спасательная служба города и пожарные.

Семья 
30 июля 2018, 12:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх