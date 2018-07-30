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Все билеты на матч «Крылья Советов» - ЦСКА проданы: на игру придут 38 тысяч человек
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30 июля 2018, 11:27
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В Жигулевске мотоциклист без прав врезался в УАЗ: пострадали двое
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30 июля 2018, 01:39
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В Самарской психиатрической больнице установят новое оборудование в душевых
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30 июля 2018, 11:59
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Семью с годовалым малышом, которая заблудилась в лесу под Сызранью, нашли по следам коляски
Под Сызранью в лесу около села Старая Рачейка гуляла семейная пара с годовалым ребенком. В какой-то момент супруги заблудились и мужчина позвонил спасателям. На поиски «потеряшек» отправились полицейские, бригада «скорой помощи», представители лесничества, поисково-спасательная служба города и пожарные.
Семья …
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30 июля 2018, 12:05