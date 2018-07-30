Все билеты на матч «Крылья Советов» - ЦСКА проданы: на игру придут 38 тысяч человек В Самаре проданы все билеты на матч первого тура российской премьер-лиги. Напомним, что игра пройдет уже завтра, 31 июля, на стадионе «Самара Арена». Самарские «Крылья Советов» будут принимать московский ЦСКА. Билеты начали продавать в пятницу, 27 июля.



Ожидается, что …