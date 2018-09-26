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В блогах: в Тольятти купят "машину охотников за привидениями"
Тольяттинец Павел Турков выложил фото необычного экомобиля, который собирается закупить одно из химических предприятий Автограда. Машина предназначена для замера состояния воздуха. Горожане иронизируют: "Выглядит практически, как машина охотников за привидениями или передвижной самогонный аппарат. Теперь точно нам можно быть …
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26 сентября 2018, 07:30
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В блогах: страшный потоп на улице Революционной
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26 сентября 2018, 06:55
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Пенсионеры составляют треть населения Самарской области
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26 сентября 2018, 05:16
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В десятке домов Железнодорожного района отключили воду
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26 сентября 2018, 04:42
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Тольяттинца подозревают в убийстве жены, чей труп он 3 недели прятал в «ГАЗели»
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26 сентября 2018, 09:43
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В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего
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24 сентября 2018, 04:26
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В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой
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21 сентября 2018, 01:58
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Труп экс-директора сети ювелирных магазинов «Аляска» нашли в лесу
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20 сентября 2018, 04:39