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В Самаре снесут несколько домов по улице Буянова
Квартал в исторической части Самары в районе улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской планируют застроить заново. Городская администрация записала в перечень строений, которые будут сносить или реконструировать, пять домов по улице Буянова: 113А, 115А, 115В и 117/91А. Из них …
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27 сентября 2018, 04:46
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«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп
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27 сентября 2018, 03:39
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В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис
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27 сентября 2018, 02:44
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В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре
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27 сентября 2018, 02:21
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В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой прятали в «ГАЗели»
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26 сентября 2018, 05:48
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Тольяттинца подозревают в убийстве жены, чей труп он 3 недели прятал в «ГАЗели»
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26 сентября 2018, 09:43
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В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего
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24 сентября 2018, 04:26
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На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело
В отношении жителя областной столицы возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина приобрел лист …
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21 сентября 2018, 03:30
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В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой
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21 сентября 2018, 01:58
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В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер
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19 сентября 2018, 03:31
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В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира
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19 сентября 2018, 12:46