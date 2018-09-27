5
07
34
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре снесут несколько домов по улице Буянова

В Самаре снесут несколько домов по улице Буянова

Квартал в исторической части Самары в районе улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской планируют застроить заново. Городская администрация записала в перечень строений, которые будут сносить или реконструировать, пять домов по улице Буянова: 113А,  115А, 115В и 117/91А. Из них 
27 сентября 2018, 04:46
«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

В четверг днем, 27 сентября, в торгово-развлекательном центре «Аврора» на улице Аэродромной в Самаре случилось ЧП: из-за порыва коммуникаций вода затопила второй этаж в районе ирландского паба Pub47. Очевидцы опубликовали в соцсетях видеоролик с места событий: вода залила пол на 
27 сентября 2018, 03:39
В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошел странный случай с автомобилем. Около парка Гагарина в границах улиц Московского шоссе и улиц XXII Партсъезда, Стара-Загора, Советской Армии, неподалеку от автозаправки, в провал на проезжей части вблизи газона угодил белый внедорожник. Судя 
27 сентября 2018, 02:44
В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре

В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре

В среду, 26 сентября, в Отрадном под колесами машины оказался пешеход. В 11:00 62-летний мужчина ехал по улице Ленина на своем автомобиле ВАЗ 21074 в сторону улицы Комсомольской. По пути «семерка» сбила десятилетнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
27 сентября 2018, 02:21
В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой прятали в «ГАЗели»

В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой прятали в «ГАЗели»

В Тольятти задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве. Причем, погибшей стала его собственная супруга.

По версии следствия, в начале сентября подозреваемый и его жена поссорились на почве ревности и мужчина нанес своей возлюбленной смертельные повреждения. Затем он отнес 
26 сентября 2018, 05:48
Тольяттинца подозревают в убийстве жены, чей труп он 3 недели прятал в «ГАЗели»

Тольяттинца подозревают в убийстве жены, чей труп он 3 недели прятал в «ГАЗели»

В Тольятти завели уголовное дело по статье «Убийство». В понедельник, 24 сентября, там нашли труп 35-летней женщины, которая исчезла в начале сентября. По версии следствия, тело пролежало в кузове «ГАЗели», которую использовала семья погибшей, около трех недель. Специалисты обнаружили признаки 
26 сентября 2018, 09:43
В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

Полицейские в Отрадном задержали мужчину, который придумал опасную забаву. Он стрелял в воздух около пивного магазина и случайно задел прохожего. К правоохранителям обратился местный житель: он испугался, услышав на улице звуки стрельбы. По словам очевидцев, молодые люди, которые палили в 
24 сентября 2018, 04:26
На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

В отношении жителя областной столицы возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина приобрел лист 
21 сентября 2018, 03:30
В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой

В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой

В Тольятти силовики возбудили уголовное дело из-за гибели местного жителя. Полицейских вызвали на место происшествия жильцы дома, расположенного на улице Карла Маркса. Оказалось, что 19 сентября в своей квартире выпивали 51-летний отец и его 33-летний сын. Внезапно они поссорились и 
21 сентября 2018, 01:58
В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре будут судить инженера по охране труда одного из ООО. Специалиста обвиняют в нарушении правил безопасности во время строительных работ, повлекших за собой гибель человека. 

По версии следствия, 27 ноября прошлого года 17-летний подросток находился на стройплощадке на 
19 сентября 2018, 03:31
В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира

В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира

Суд Железнодорожного района областной столицы рассмотрел дело в отношении директора вагона-ресторана пассажирского поезда «Нижневартовск - Пенза». По материалам дела, женщина втерлась в доверие к пьяному пассажиру и взяла у него банковскую карту и пин-код.  Она уверяла «приятеля», что на одной 
19 сентября 2018, 12:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх