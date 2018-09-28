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В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей
Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра для одаренных детей на 600 мест, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр расположится …
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28 сентября 2018, 01:27
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В трех скверах Самары появятся туалеты
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28 сентября 2018, 01:15
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На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности
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28 сентября 2018, 12:43
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В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации
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28 сентября 2018, 12:22
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В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара
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27 сентября 2018, 03:11
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Тольяттинца подозревают в убийстве жены, чей труп он 3 недели прятал в «ГАЗели»
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26 сентября 2018, 09:43
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На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело
В отношении жителя областной столицы возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина приобрел лист …
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21 сентября 2018, 03:30
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В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер
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19 сентября 2018, 03:31
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Эдгард Запашный требует с актера Николаева за клевету 2,5 млн рублей
Столичный Басманный суд рассмотрит иск дрессировщика Эдгарда Запашного к актеру Валерию Николаеву за его резкие высказывания о якобы жестоком обращении артиста с животными. Запашный намерен взыскать с Николаева 2,5 млн рублей моральной компенсации, рассказывают российские СМИ.
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13 декабря 2016, 01:24
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Клевета на государство в РФ может стать уголовно наказуемой
Появилась информация о новой инициативе народных избранников. Предлагается за клевету на государство ввести уголовную ответственность. Возможно, до реальных сроков заключение дело не дойдет, а вот ответить своим кошельком или отправиться на исправительные работы виновникам, видимо, придется.
Сейчас, поясняют авторы инициативы, …
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30 сентября 2015, 11:11
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В Самаре судебного пристава обвинили в том, что он «довел бабушку до инфаркта»
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16 сентября 2014, 03:21
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Навальный признан виновным по делу о клевете
Бабушкинский мировой суд признал Алексея Навального виновным в клевете на депутата муниципального собрания Алексея Лисовенко и оштрафовал его на 300 000 рублей, сообщают "Ведомости". Как следует из оглашенного судьей Анной Некряч приговора, вина оппозиционера подтверждается наличием галочки в профиле учетной …
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23 апреля 2014, 10:01