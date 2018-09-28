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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра для одаренных детей на 600 мест, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр расположится 
28 сентября 2018, 01:27
В трех скверах Самары появятся туалеты

В трех скверах Самары появятся туалеты

В областной столице установят общественные туалеты в трех местах отдыха. В скверах имени Мичурина и «Солнечная поляна» появятся биотуалеты, а в парке около ДК «Октябрь» - модульный туалет, приспособленный для маломобильных жителей. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, 
28 сентября 2018, 01:15
На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

Накануне вечером, 27 сентября, в Красноярском районе области произошла автоавария. 27-летний водитель ехал на своем автомобиле ВАЗ 2110 по дороге Самара - Ульяновск в сторону Ульяновска. В какой-то момент шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части и врезался в 
28 сентября 2018, 12:43
В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. В 18:20 37-летний водитель иномарки Chevrolet Lanos ехал по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Совхозной. По предварительной информации, напротив дома № 7 на 19 километре Московского 
28 сентября 2018, 12:22
В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жителей Хабаровского края подозревают в краже. Полицейским сообщили, что в Южный парк станции Сызрань-1 прибыл грузовой поезд, в котором была приоткрыта створка одного из вагонов. Оперативники выяснили, что не хватает части груза. Как сообщили в Сызранском линейном отделении 
27 сентября 2018, 03:11
Тольяттинца подозревают в убийстве жены, чей труп он 3 недели прятал в «ГАЗели»

Тольяттинца подозревают в убийстве жены, чей труп он 3 недели прятал в «ГАЗели»

В Тольятти завели уголовное дело по статье «Убийство». В понедельник, 24 сентября, там нашли труп 35-летней женщины, которая исчезла в начале сентября. По версии следствия, тело пролежало в кузове «ГАЗели», которую использовала семья погибшей, около трех недель. Специалисты обнаружили признаки 
26 сентября 2018, 09:43
На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

В отношении жителя областной столицы возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина приобрел лист 
21 сентября 2018, 03:30
В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре будут судить инженера по охране труда одного из ООО. Специалиста обвиняют в нарушении правил безопасности во время строительных работ, повлекших за собой гибель человека. 

По версии следствия, 27 ноября прошлого года 17-летний подросток находился на стройплощадке на 
19 сентября 2018, 03:31
Эдгард Запашный требует с актера Николаева за клевету 2,5 млн рублей

Эдгард Запашный требует с актера Николаева за клевету 2,5 млн рублей

Столичный Басманный суд рассмотрит иск дрессировщика Эдгарда Запашного к актеру Валерию Николаеву за его резкие высказывания о якобы жестоком обращении артиста с животными. Запашный намерен взыскать с Николаева 2,5 млн рублей моральной компенсации, рассказывают российские СМИ.
Известный дрессировщик подал иск 

13 декабря 2016, 01:24
Клевета на государство в РФ может стать уголовно наказуемой

Клевета на государство в РФ может стать уголовно наказуемой

Появилась информация о новой инициативе народных избранников. Предлагается за клевету на государство ввести уголовную ответственность. Возможно, до реальных сроков заключение дело не дойдет, а вот ответить своим кошельком или отправиться на исправительные работы виновникам, видимо, придется.
Сейчас, поясняют авторы инициативы, 
30 сентября 2015, 11:11
В Самаре судебного пристава обвинили в том, что он «довел бабушку до инфаркта»

В Самаре судебного пристава обвинили в том, что он «довел бабушку до инфаркта»

Суд вынес решение в отношении 31-летнего мужчины, который оклеветал судебного пристава. В июле заявитель обратился в отдел противодействия коррупции и сообщил, что якобы один из приставов «ведет себя на рабочем месте неадекватно, грубо разговаривает, ругается матом, опаздывает на работу, берет 

16 сентября 2014, 03:21
Навальный признан виновным по делу о клевете

Навальный признан виновным по делу о клевете

Бабушкинский мировой суд признал Алексея Навального виновным в клевете на депутата муниципального собрания Алексея Лисовенко и оштрафовал его на 300 000 рублей, сообщают "Ведомости". Как следует из оглашенного судьей Анной Некряч приговора, вина оппозиционера подтверждается наличием галочки в профиле учетной 

23 апреля 2014, 10:01
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