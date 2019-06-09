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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Мистическое ДТП: В Кировском районе

Мистическое ДТП: В Кировском районе "Газель" наехала на … своего его же водителя

Вчера, 7 июня, в Кировском районе Самары произошло мистическое ДТП. Там, автомобиль без водителя наехал на своего владельца.
 
«Пункт назначения по-самарски. Автомобиль без водителя наехал и «растер» по столбу своего хозяина. Все живы», - так под фотографией с места 
8 июня 2019, 04:20
11-летнюю девочку на велосипеде сбила иномарка в Отрадном

11-летнюю девочку на велосипеде сбила иномарка в Отрадном

Вчера, 7 июня, в городе Отрадный Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенко. По версии сотрудников полиции, 31-летний водитель на автомобиле Фольксваген Пассат в районе дома №66 по улице Приветской совершил наезд на 11-летнюю девочку, управлявшую велосипедом «Стелс». Школьница 
8 июня 2019, 03:51
В Самаре на набережной эвакуатор «в спешке» задел две машины

В Самаре на набережной эвакуатор «в спешке» задел две машины

Редкая авария произошла в ночь пятницы на субботу, с 7 на 8 июня, в Самаре. На Волжском проспекте, в районе ее пересечения Полевая эвакуатор задел две машины. В итоге одна из них оказалась вытолкнута за пределы проезжей части.
 
Фотографии 
8 июня 2019, 03:16
Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области

Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области

В Сети появилось видео с места жуткой аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу, 7 июня, автомобиль «Лада Ларгус» залетел под автокран, 7 человек получили ранения, трое из них погибли. Остальные были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. 
7 июня 2019, 03:12
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